Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 28/01/2020 à 15:13









The administrative entrance at the Whirlpool plant in Clyde Ohio (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,4% pour le Dow Jones, 0,6% pour le Standard & Poor's 50 et 0,9% pour le Nasdaq: * PFIZER a publié mardi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, en raison notamment des ventes décevantes de son traitement du cancer du sein Ibrance. Le titre perd 1,5% dans les échanges en avant-Bourse. * 3M a présenté mardi des prévisions de résultats 2020 inférieures aux estimations de Wall Street et son chiffre d'affaires des trois derniers mois de 2019 a raté de peu le consensus. Le groupe industriel a aussi annoncé son intention de supprimer environ 1.500 postes. Le titre cède 2,4% dans les transactions en avant-Bourse. * HARLEY-DAVIDSON - L'action du constructeur de motos chute de 7,2% en avant-Bourse après l'annonce d'une baisse plus marquée qu'attendu de ses ventes. * LOCKHEED MARTIN a publié mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020 dépasse les estimations. Le titre gagne 2,5% dans les transactions en avant-Bourse. * UNITED TECHNOLOGIES a annoncé mardi s'attendre à ce que le bénéfice d'exploitation de sa principale filiale, Collins Aerospace, souffre de l'immobilisation du 737 MAX de Boeing. * APPLE, ADVANCED MICRO DEVICES et STARBUCKS, entre autres, doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. * WHIRLPOOL - Le groupe d'électroménager a battu le consensus au quatrième trimestre et ses prévisions 2020 sont nettement supérieures aux estimations du marché. Le titre gagnait 1,2% dans les échanges hors séance après la clôture lundi. * PULTEGROUP - Le groupe de construction résidentielle a publié mardi un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu et fait état d'un bond de 33,4% de son carnet de commandes. * XEROX a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel. * BLACKSTONE GROUP a relevé de 12% son offre d'achat sur le groupe hôtelier japonais Unizo Holdings, à 191,6 milliards de yens (1,6 milliard d'euros) pour tenter de contrer celle de Lone Star, soutenue par sa cible. * ACCELERON PHARMA - Le laboratoire biopharmaceutique a annoncé lundi que son traitement expérimental de l'hypertension artérielle pulmonaire avait atteint son principal objectif lors d'un essai clinique. Le titre prenait 79% dans les échanges hors séance après la clôture de Wall Street et trois analystes ont relevé leur objectif de cours. * BORGWARNER, équipementier automobile, a annoncé mardi avoir conclu le rachat de DELPHI TECHNOLOGIES, une opération d'un montant de 3,3 milliards de dollars (3,0 milliards d'euros). * BEYOND MEAT - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.