Les valeurs à suivre à Wall Street

GENERAL MOTORS À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture stable pour le Dow Jones, en hausse de 0,5% pour le S&P-500 et de 1,5% pour le Nasdaq: * GOLDMAN SACHS envisage de revoir à la baisse ses objectifs financiers définis en début d'année, la pandémie de coronavirus ayant perturbé la réorganisation du modèle économique de la banque d'affaires américaine, ont déclaré à Reuters des analystes et des sources internes proches du dossier. * L'Union européenne est en train de dresser une liste de 20 grandes sociétés du numérique, qui pourrait inclure FACEBOOK, APPLE, AMAZON et ALPHABET, afin de leur imposer de nouvelles règles visant à limiter leur domination sur le marché, a rapporté dimanche le Financial Times. * TWITTER a annoncé vendredi qu'il allait supprimer les messages appelant à interférer avec l'élection présidentielle américaine ou avec l'annonce des résultats du scrutin du 3 novembre, notamment les messages prônant la violence, dans le cadre de mesures destinées à lutter contre la désinformation. Deutsche Bank a relevé son conseil à l'achat contre conserver et son objectif de cours à 56 dollars contre 36 dollars. * GENERAL MOTORS - Le constructeur automobile a enregistré la première croissance de son chiffre d'affaires trimestriel en deux ans en Chine grâce à la reprise continue du marché. Le titre prend 1% en avant-Bourse. * PFIZER/BIONTECH, - Le gouvernement néo-zélandais a signé lundi un accord pour acheter 1,5 million de doses de vaccins contre le COVID-19 à Pfizer et son partenaire allemand BioNTech en vue d'une livraison potentielle dès le premier trimestre 2021. * ELI LILLY avance de 1% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé des résultats positifs pour une étude clinique portant sur un traitement expérimental de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire de l'intestin. * Les fonds d'investissement CARLYLE et Pacific Equity Partners ont déposé une offre de deux milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) pour le rachat de Link Administration Holdings, un prestataire de services australien dans le secteur de l'administration des retraites. * PG&E a vu ses équipements saisis par les autorités chargées d'enquêter sur les causes d'un incendie qui a tué quatre personnes le mois dernier dans le nord de la Californie. Le groupe a dit par ailleurs se tenir prêt à couper l'électricité dans certaines parties de l'Etat en cas de nouveaux incendies. Le titre perd 11% dans les échanges avant-Bourse. * CISCO - Citigroup abaisse son conseil à "neutre" contre "acheter". * ALIBABA gagne 1,2% en avant-Bourse en réaction à une augmentation de l'objectif de cours de Jefferies, à 372 dollars contre 314 dollars. * GAMESTOP perd 1,7% après la dégradation de Jefferies à "conserver" contre "acheter". * TRAVELERS - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre". * MARSH & MCLENNAN - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

