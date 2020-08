Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 14/08/2020 à 14:55









TESLA À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse modérée pour le S&P-500 et le Dow Jones mais en hausse pour le Nasdaq : * TESLA gagne 2,7% en avant-Bourse. Morgan Stanley relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et remonte l'objectif de cours à 1.360 euros contre 1.050 euros. L'intermédiaire voit du potentiel pour l'activité de batteries du constructeur de véhicules électriques. * APPLE/ALPHABET - Le développeur de jeux vidéos Epic Games attaque Apple et ALPHABET, la maison mère de Google, après leur décision de retirer le jeu "Fortnite" de leurs plateformes de téléchargement d'applications. * JOHNSON & JOHNSON/NOVAVAX - Le Royaume-Uni a conclu des accords avec Johnson & Johnson et Novavax pour l'achat de dizaines de millions de doses de leur potentiel vaccin contre le COVID-19, ont annoncé vendredi les deux laboratoires. Le titre Novavax gagne près de 6% en avant-Bourse. * APPLIED MATERIALS table sur un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions des analystes grâce au retour de la demande pour les équipements et services pour semi-conducteurs, a annoncé le groupe jeudi soir. Son action prend 3% dans les échanges avant l'ouverture. * Le moteur de recherche chinois BAIDU a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu mais sa filiale de vidéos à la demande IQIYI a annoncé parallèlement faire l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité boursière américaine. L'action iQIYI plonge de 11% et Baidu perd 6% avant-Bourse. * Le laboratoire allemand de biotechnologie CUREVAC, qui travaille à l'élaboration d'un vaccin contre le COVID-19, doit faire son entrée au Nasdaq ce vendredi après avoir levé 213 millions de dollars avec son IPO, a déclaré une personne proche du dossier. * HILTON WORLDWIDE HOLDINGS - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

