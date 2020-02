Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 26/02/2020 à 12:40









SALESFORCE À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse modérée: * WALT DISNEY perd plus de 2% en avant-Bourse après l'annonce mardi soir du départ au poste de directeur général de Robert Iger, remplacé avec effet immédiat par Bob Chapek. * SALESFORCE.COM a annoncé mardi la démission de son co-directeur général Keith Block, faisant de Marc Benioff le seul patron de la société de logiciels d'entreprises. Le titre perd 3% en avant-Bourse. * BLACKSTONE a annoncé mercredi le rachat de la société britannique de logements étudiants iQ à GOLDMAN SACHS et à la fondation caritative Wellcome Trust pour 4,66 milliards de livres (5,5 milliards d'euros). * LOWE - La chaîne de magasins d'ameublement a dégagé un chiffre d'affaires trimestriel moins bon que prévu et prévoit des résultats annuels inférieurs aux attentes en raison de la concurrence avec HOME DEPOT, numéro un américain du secteur. * WEIBO perd 11% en avant-Bourse, le site chinois de microblogging ayant fait état de résultats trimestriels en baisse et prévenu que son chiffre d'affaires du premier trimestre devrait reculer de 15% à 20% en raison de l'épidémie de coronavirus. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

