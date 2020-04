Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 22/04/2020 à 12:08









TEXAS INSTRUMENTS À SUIVRE MERCREDI À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de plus de 1% : * AT&T, DELTA AIR LINES et BIOGEN publieront leurs résultats trimestriels avant l'ouverture. * NETFLIX a attiré deux fois plus de nouveaux abonnés qu'attendu au premier trimestre en profitant de l'impact des mesures de confinement sur les habitudes de consommation mais le groupe s'attend à un deuxième semestre moins porteur si ces mesures sont levées. Le titre gagnait 0,5% environ dans les échanges hors séance mardi soir et six analystes au moins ont revu leur objectif de cours à la hausse. * TEXAS INSTRUMENTS a fait état mardi de résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre mais prévoit un bénéfice et un chiffre d'affaires en deçà des attentes pour le trimestre en cours, alors que le secteur des semi-conducteurs s'apprête à accuser le choc de la pandémie de coronavirus. Le titre gagnait 2% dans les échanges après-Bourse. * FACEBOOK va acquérir 10% du capital de Jio Platforms, filiale numérique de l'indien Reliance Industries, pour 5,7 milliards de dollars (5,25 milliards d'euros). * SNAP gagnait 20% mardi dans les échanges après la clôture de Wall Street après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel et un nombre d'usagers de son application Snapchat supérieurs aux attentes, profitant du confinement lié à la crise du coronavirus. Dans son sillage, TWITTER, FACEBOOK et PINTEREST prenaient entre 2,5% et 5%. * UNITED AIRLINES a annoncé mardi son intention de procéder à une augmentation de capital pour lever un milliard de dollars afin de renforcer son bilan pendant la crise du coronavirus. Cette émission de titres se fera au prix de 26,50 dollars par action, soit un rabais de 4,9% par rapport à la clôture mardi. * CHIPOTLE MEXICAN GRILL a fait savoir mardi que les ventes en ligne et en livraison avaient grimpé en flèche au premier trimestre et compensé la fermeture des restaurants. Le titre prenait 5% dans les échanges en avant-Bourse. * EXPEDIA est en discussions avancées pour céder une partie de son capital aux fonds d'investissement Silver Lake Partners et APOLLO GLOBAL MANAGEMENT pour environ un milliard de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

