Les valeurs à suivre à Wall Street

MATTEL, À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 1,5% pour le Dow Jones, de 1,4% pour le S&P-500 et de 1,84% pour le Nasdaq: * Les VALEURS EXPOSÉES À LA CHINE pourraient souffrir des craintes concernant la propagation du coronavirus: * COMPAGNIES AÉRIENNES - UNITED AIRLINES, SOUTHWEST AIRLINES, DELTA AIR LINES, JETBLUE AIRWAYS et AMERICAN AIRLINES perdent de 2,5% à 3,5% en avant-Bourse. * CASINOS - WYNN RESORTS, MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT, LAS VEGAS SANDS et MGM RESORTS INTERNATIONAL perdent de 4% à 7,3% dans les transactions avant l'ouverture. * ALIBABA, JD.COM et BAIDU, trois entreprises chinoises cotées à Wall Street, perdent chacune autour de 6% en avant-Bourse. * DISNEY cède 2,7% en avant-Bourse après avoir annoncé vendredi la fermeture temporaire du parc Disneyland de Shanghaï en raison de craintes de la propagation du coronavirus. --- * ABBVIE prend 0,5% en avant-Bourse après trois séances de baisse. Le laboratoire a annoncé qu'un traitement du VIH qu'il produit était testé en Chine sur des patients présentant des symptômes du coronavirus. * D.R. HORTON - Le promoteur immobilier a relevé lundi le haut de sa fourchette de prévision de ventes annuelles et publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le titre gagne 2,3% dans les échanges en avant-Bourse. * MATTEL, HASBRO - JPMorgan entame son suivi sur l'industrie américaine du jouet avec une recommandation à "surpondérer" sur le secteur comme sur Mattel et à "neutre" sur Hasbro. * AMERICAN EXPRESS - Plusieurs intermédiaires relèvent lundi leur objectif de cours sur le spécialiste des cartes de crédit, qui a publié vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes des analystes. * MARATHON OIL - Stifel relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et remonte l'objectif de cours à 17 dollars contre 16 dollars. (Service Marchés)

