Les valeurs à suivre à Wall Street

GENERAL MOTORS À SUIVRE À WALL STREET (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 1% : * BOEING a renoncé samedi à prendre le contrôle de la division d'aviation civile du groupe brésilien Embraer,, un projet de 4,2 milliards de dollars (3,87 milliards d'euros) en négociation depuis des mois. L'avionneur américain gagne environ 1% en avant-Bourse tandis que l'action Embraer cotée à Wall Street recule de 11,5% en avant-Bourse.[nL5N2CD0HV] * COMPAGNIES AÉRIENNES - Le Trésor américain a annoncé samedi avoir attribué 9,5 milliards de dollars supplémentaires de prêts au secteur du transport aérien dans le cadre du plan de soutien à l'emploi "Payroll Support Program", portant à 12,4 milliards le montant total des aides aux compagnies, en échange de garanties sur le maintien de l'emploi et des salaires. * APPLE va repousser d'environ un mois la production de masse de ses nouveaux iPhone, dont le lancement est généralement prévu à la rentrée, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus qui affecte la demande mondiale et perturbe le fonctionnement des usines en Asie, rapporte lundi le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier. Par ailleurs, le gouvernement allemand a annoncé dimanche renoncer à développer sa propre solution de "traçage" des cas d'infection au coronavirus au profit de celle promue par Apple et Google, principale filiale d'ALPHABET. * GENERAL MOTORS recule de 2% dans les échanges avant-Bourse après avoir annoncé lundi la suspension de son programme de rachat d'action, du paiement de son dividende et le prolongement pour trois ans d'une facilité de crédit renouvelable de 3,6 milliards de dollars. * BROADCOM - Le producteur de semi-conducteurs a fait des propositions à la Commission européenne pour répondre aux inquiétudes suscitées par ses accords d'exclusivité avec des fabricants de téléviseurs et de décodeurs, a annoncé l'exécutif communautaire lundi. * REGENERON perd 2% en avant-Bourse après la publication d'une enquête intermédiaire sur l'utilisation d'un médicament contre l'arthrose qu'il développe avec le français Sanofi dans le traitement du Covid-19. * STARBUCKS a annoncé lundi avoir conclu un partenariat stratégique avec le groupe de capital-investissement Sequoia Capital China afin d'investir dans le secteur technologique chinois. * CATERPILLAR recule de 2,2% en avant-Bourse après l'abaissement de conseil de Morgan Stanley à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne". Le groupe publiera ses résultats du premier trimestre mardi. * GILEAD SCIENCES - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". * ALLIANCE DATA SYSTEMS - Compass Point a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre". (Service Marchés)

