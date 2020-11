Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 27/11/2020 à 13:33









ALIBABA À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère hausse : * ALIBABA et Tencent ont chacun interrompu des négociations séparées avec BAIDU pour acquérir une participation de contrôle dans le service de vidéo en streaming IQIYI, pour laquelle Baidu réclame 20 milliards de dollars (16,8 milliards d'euros), a appris Reuters auprès de sources informées des discussions. L'action iQiyi perd plus de 4% en avant-Bourse. * ALPHABET/FACEBOOK - L'autorité britannique de la concurrence a annoncé de nouvelles règles pour l'an prochain destinées à limiter l'abus par Google et Facebook de leur position dominante sur le marché de la publicité en ligne. * WALT DISNEY - Le géant américain du divertissement a annoncé mercredi qu'il allait licencier environ 32.000 salariés, principalement dans ses parcs à thème, et non plus 28.000 comme annoncé en septembre. * TESLA a annoncé jeudi qu'il prévoyait de lancer en 2021 la fabrication en Chine de chargeurs pour véhicules électriques dans le but d'accroître ses ventes sur le premier marché automobile mondial. * TEVA - La Commission européenne a infligé jeudi une amende de 60,5 millions d'euros au groupe pharmaceutique Teva et à Cephalon, devenu sa filiale, pour avoir retardé la commercialisation d'une version générique moins chère du médicament contre les troubles du sommeil de Cephalon. * DELTA AIR LINES a annoncé jeudi la reprise des vols transatlantiques entre Altanta et Rome à partir du 19 décembre avec le dépistage du COVID-19 gratuit pour les voyageurs. * AMAZON a déclaré jeudi qu'il dépenserait plus de 500 millions de dollars en primes exceptionnelles pour ses employés mobilisés pour les fêtes de fin d'année dans le contexte de crise sanitaire. * YUNJI - Le titre de la plateforme chinoise de commerce en line coté sur le Nasdaq perd 17% en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels mal accueillis. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

