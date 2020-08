Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 21/08/2020 à 12:51









TESLA À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture sans grand changement : * PFIZER et BIONTECH ont annoncé vendredi des résultats préliminaires encourageants pour leur candidat vaccin contre le COVID-19 qui pourrait être soumis à un examen réglementaire dès le mois d'octobre. * DEERE & CO a revu vendredi en hausse sa prévision de bénéfice annuel après un repli moins marqué que prévu de son bénéfice trimestriel en raison d'une forte demande pour le remplacement d'engins agricoles, soutenue par des subventions gouvernementales. * PINDUODUO, acteur chinois du commerce en ligne coté sur le Nasdaq, a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 62% et supérieur aux attentes. * TESLA a vu son action dépasser jeudi en séance 2.000 dollars pour la première fois. L'action a pris 300% en 2020 et 45% depuis le 11 août, date de l'annonce de la division du prix de l'action, qui verra chaque actionnaire obtenir quatre actions par titre détenu à la clôture du 28 août. * GENERAL ELECTRIC a annoncé avoir prolongé jusqu'en août 2024 le contrat de son PDG Lawrence Culp, nommé en 2018 en remplacement de John Flannery. * D.R. HORTON - Wedbush abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformer". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.