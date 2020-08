Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 27/08/2020 à 14:51









ALIBABA À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse modérée: * TIFFANY & CO, dont la date butoir pour son rachat par LVMH a été reportée au 24 novembre, prend 2% en avant-Bourse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. * BOEING prend 0,5% en avant-Bourse après l'annonce par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) que les tests en vol du 737 MAX débuteront dans la semaine commençant le 7 septembre. * COTY perd 4,2% en avant-Bourse après avoir fait état d'une perte trimestrielle plus importante que prévu et d'une chute de 56% de son chiffre d'affaires sous les effets de la crise du coronavirus. * DOLLAR GENERAL - Le distributeur prend 2,2% en avant-Bourse après avoir publié des ventes trimestrielles à magasins constants supérieures aux attentes. Son concurrent DOLLAR TREE a également annoncé des ventes trimestrielles meilleures que prévu. * ABERCROMBIE & FITCH gagne 9% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice trimestriel inattendu grâce à la réduction de ses coûts et à l'amélioration de ses ventes en ligne. * ABBOTT LABORATORIES a annoncé mercredi avoir obtenu l'autorisation de mettre sur le marché un test portable de dépistage du COVID-19 de la taille d'une carte de crédit, qu'il prévoit de vendre cinq dollars pièce. Le titre gagne 9,2% dans les échanges en avant-Bourse. * AMAZON a annoncé jeudi l'ouverture d'un supermarché à Los Angeles avec des chariots équipés d'une technologie dispensant les client de passer à la caisse. * ALIBABA a suspendu un projet d'investissement dans des entreprises indiennes sur fond de tensions entre la Chine et l'Inde au sujet de leur frontière himalayenne, a-t-on appris de deux sources informées de la décision. * BOX - Le spécialiste des services informatiques en ligne a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel après un trimestre meilleur que prévu grâce à l'essor du télétravail. Le titre prend 6,8% en avant-Bourse. * NETAPP bondit de 10,2% en avant-Bourse après des résultats trimestriels supérieurs au consensus grâce à la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud"). * APACHE - Evercore ISI a relevé sa recommandation sur la compagnie d'exploration pétrolière et gazière à "surperformance" contre "en ligne". (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.