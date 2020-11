Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 17/11/2020 à 13:14









AMAZON EST À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,5% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 mais une hausse de près de 0,3% pour le Nasdaq: * TESLA va rejoindre en décembre l'indice S&P-500, une victoire majeure pour Elon Musk, le patron du constructeur automobile américain, dont l'action grimpe de 12% avant l'ouverture en prévision de mouvements massifs de la part des fonds indiciels, qui vont devoir vendre d'autres valeurs de l'indice pour intégrer le nouveau venu. * AMAZON a lancé mardi une offre de pharmacie en ligne aux Etats-Unis incluant des médicaments sur ordonnance, une nouvelle concurrence pour les grandes enseignes de "drugstores" WALGREENS et CVS, dont les actions reculent de 9,5% et 6,6% respectivement en avant-Bourse. * HOME DEPOT perd 1,7% dans les échanges en avant-Bourse malgré l'annonce d'une hausse de 24,1%, nettement supérieure aux attentes, de ses ventes à données comparables sur le trimestre clos le 1er novembre. Le groupe de grands magasins de bricolage et d'aménagement a annoncé vouloir augmenter d'un milliard de dollars par an la rémunération de ses salariés. * WALMART doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés américains. * BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé avoir investi 5,7 milliards de dollars (4,8 milliards d'euros) dans quatre grands groupes pharmaceutiques: ABBVIE, BRISTOL-MYERS SQUIBB, MERCK et PFIZER. La holding dirigée par Warren Buffett a parallèlement réduit au troisième trimestre ses participations dans les banques WELLS FARGO, JPMORGAN et PNC FINANCIAL SERVICES ainsi que dans la chaîne de magasins d'entrepôts COSTCO. En avant-Bourse, Bristol-Myers-Squibb gagne 2,8%, AbbVie 2,2% et Merck 2,1% alors que Pfizer perd 2,3%. * GAMESTOP - Ryan Cohen, l'un des principaux actionnaires de la chaîne de magasins de jeux vidéo, a écrit au conseil d'administration pour réclamer une revue stratégique des activités en remettant en cause la priorité donnée selon aux magasins au détriment du numérique. * BAIDU - Le leader chinois des moteurs de recherche a publié lundi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes et annoncé le rachat de la plate-forme de streaming YY Live au réseau social JOYY pour environ 3,6 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros) afin de diversifier ses sources de revenus. * CHEVRON - RBC relève sa recommandation à "performance en ligne" contre "sous-performance". * Jefferies entame le suivi d'AMERICAN AIRLINES à "sous-performance", celui de SOUTHWEST AIRLINES à "acheter" et celui de DELTA AIR LINES et UNITED AIRLINES à "conserver". (Patrick Vignal et Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

