Les valeurs à suivre à Wall Street

TESLA À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,7% pour le Dow Jones, 0,4% pour le Standard & Poor's 500 et 0,1% pour le Nasdaq : * Les valeurs du transport aérien et du secteur des croisières progressent en avant-Bourse, toujours portées par les espoirs de reprise de l'activité avec la levée progressive des mesures de confinement. CARNIVAL, NORWEGIAN CRUISE LINE, AMERICAN AIRLINES et UNITED AIRLINES gagnent entre 10,6% et 17,5%. * Les pétrolières et parapétrolières profitent de la prolongation par l'Opep et ses alliés des mesures de réduction de leur production, qui vise à soutenir les cours du brut. OCCIDENTAL PETROLEUM, DEVON ENERGY et MARATHON OIL prennent entre 16% et 17,5%. * GILEAD SCIENCES a été approché par le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca en vue d'une potentielle fusion, a rapporté dimanche l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. L'action du groupe américain prend 3,2% dans les échanges en avant-Bourse. * TESLA - La marque de voitures électriques a vendu 11.065 exemplaires de son Model 3 en Chine en mai, un chiffre multiplié par trois par rapport à avril, montrent les chiffres publiés lundi par l'Association chinoise des voitures de tourisme. * NEW YORK TIMES - James Bennet, le rédacteur en chef de la rubrique Opinion du journal, a démissionné dimanche après une controverse sur la publication d'une tribune d'un sénateur américain prônant l'intervention de l'armée pour ramener l'ordre après les manifestations contre les discriminations raciales et les violences policières aux Etats-Unis. * BLACKSTONE - Le groupe de capital-investissement a abaissé lundi de 25% son offre de rachat de la banque néerlandaise NIBC, dont le titre perd environ 8% à Amsterdam, en raison des incertitudes liées au coronavirus. * PG&E - La compagnie d'électricité californienne a annoncé lundi qu'elle prévoyait de lever au moins 5,75 milliards de dollars pour financer en partie sa sortie de la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites, en précisant qu'un groupe d'investisseurs incluant Appaloosa et Third Point s'est engagé à acheter pour au moins 3,25 milliards de dollars d'actions par la suite. Le titre perd 8,1% dans les échanges en avant-Bourse. * DUNKIN' BRANDS - Keybanc a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

