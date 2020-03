Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 06/03/2020 à 14:20









APPLE EST À SUIVRE VENDREDI À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 2,5% à 3,2%: * APPLE perd 3% en avant-Bourse. UBS estime que le risque d'une baisse de la demande à court terme augmente et a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel pour le groupe d'électronique grand public. * FACEBOOK et Google, filiale d'ALPHABET, ont recommandé jeudi à leurs employés basés dans la baie de San Francisco de faire du télétravail pour minimiser le risque de propagation du coronavirus. * JPMORGAN a annoncé vendredi que son PDG Jamie Dimon se remettait d'une opération cardiaque pratiquée en urgence jeudi matin et que deux adjoints assuraient l'intérim pendant sa convalescence. Le titre perd 3,5% en avant-Bourse. * EXXON MOBIL et CHEVRON perdent environ 2,5% chacun dans le sillage de la chute de 5% des cours du brut., * STARBUCKS a annoncé jeudi s'attendre à une baisse d'environ 50% de son chiffre d'affaires en Chine au deuxième trimestre en raison de l'épidémie de coronavirus. Le titre perd 2% en avant-Bourse. * CYPRESS SEMICONDUCTOR - Les responsables de la sécurité nationale des États-Unis ont recommandé au président Donald Trump de bloquer le projet de rachat de l'américain Cypress Semiconductor par l'allemand Infineon, arguant d'un risque pour la sécurité, a rapporté l'agence Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Cypress Semiconductor perd 12% en avant-Bourse. * TESLA a obtenu le feu vert de Pékin pour la vente de sa berline Model 3 de fabrication chinoise ayant une autonomie supérieure à 600 kilomètres, a annoncé vendredi le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information. * GAP a annoncé jeudi la nomination de Sonia Syngal au poste de directrice générale, quatre mois après la démission inattendue de son patron Art Peck. * COSTCO WHOLESALE - La chaîne de magasins d'entrepôts a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre des fêtes de fin d'année et a annoncé que les inquiétudes liées au coronavirus avaient entraîné une forte augmentation des achats de produits de première nécessité. * ADVANCED MICRO DEVICES prend 2,7% en avant-Bourse après le relèvement d'objectif de cours par plusieurs analystes dont ceux de Jefferies. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.