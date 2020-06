Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 10/06/2020 à 15:37









STARBUCKS À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le S&P-500 et de 0,8% pour le Nasdaq : * STARBUCKS prévoit une chute de jusqu'à 2,2 milliards de dollars (1,93 milliard d'euros) de son bénéfice d'exploitation sur le trimestre en cours et s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année malgré la réouverture progressive et partielle de ses magasins, a annoncé mercredi la première chaîne mondiale de cafés, dont l'action perd 3% en avant-Bourse. * UNITED AIRLINES perd 5,6% en avant-Bourse, JPMorgan ayant abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". Les analystes de la banque américaine estiment que le rythme actuel de hausse des actions des compagnies aériennes ne peut pas se prolonger. * JETBLUE AIRWAYS - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre". * EXXON MOBIL et CHEVRON perdent 1,5% en avant-Bourse en raison du repli des cours du pétrole. * FORD MOTOR a annoncé mercredi une élargissement de son alliance avec Volkswagen pour produire jusqu'à 8 millions de véhicules commerciaux. En avant-Bourse, l'action du constructeur américain s'est retournée à la hausse pour prendre 0,6%. * TESLA - Elon Musk a déclaré qu'il était temps d'intensifier la production de camions électriques, montre un courrier électronique signé du patron de Tesla que Reuters a pu consulter. * DELTA AIR LINES abandonne environ 5% dans les échanges en avant-Bourse, la compagnie aérienne américaine ayant dit prévoir une chute de 90% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à la même période il y a un an. * ABBVIE a annoncé mercredi un partenariat avec la biotech danoise Genmab pour le développement et la commercialisation conjointe de traitements contre le cancer. * GAMESTOP perd 7% dans les transactions avant l'ouverture des marchés américains, le distributeur de jeux vidéo ayant publié une perte trimestrielle plus importante que prévu. * AMC ENTERTAINMENT, le plus grand exploitant de salles de cinéma au monde, prévoit la réouverture en juillet de tous ses salles après avoir été contraint de les fermer à la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus. Le titre gagne 17,5% mardi dans les échanges avant-Bourse. * GUESS - Le groupe de mode chute de 10,5% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes à cause de la fermeture des magasins et dit s'attendre à une baisse de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours comparable à celle subie au premier trimestre. * HERTZ a annoncé mercredi avoir reçu du New York Stock Exchange (NYSE) un avis de retrait de la cote lié à son placement sous la protection du Chapitre 11 de la loi sur les faillites. Le géant de la location de voitures précise qu'il compte faire appel de cette décision. Le titre perd 7,5% en avant-Bourse. * APPLE gagne environ 1% en avant-Bourse, Deutsche Bank et Evercore ISI ayant relevé leur objectif de cours sur la valeur. * CHEVRON - RBC a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "performance en ligne". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal et Marc Angrand)

