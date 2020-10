Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 06/10/2020 à 14:08









APPLE EST À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement : * SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le rapport antitrust de la Chambre des représentants des Etats-Unis sur les géants de la technologie contient un "appel à peine voilé à leur démantèlement", a déclaré le parlementaire républicain Ken Buck dans un projet de réponse consulté par Reuters, dans lequel il dit en partie son opposition. AMAZON, APPLE, FACEBOOK et ALPHABET sont en léger recul en avant-Bourse. * APPLE a arrêté de commercialiser les écouteurs et les haut-parleurs sans fil de ses rivaux, dont SONOS Bose et Logitech International, signe que la firme à la pomme se prépare à lancer de nouveaux produits audio, rapporte l'agence Bloomberg. Le titre Sonos est indiqué en baisse de 2,8% dans les échanges en avant-Bourse. * CHEVRON a commencé à évacuer tout le personnel de ses plateformes situées dans le golfe du Mexique et à fermer ses installations en prévision de l'arrivée de l'ouragan Delta, a déclaré lundi la société pétrolière. * AT&T - Warner Bros, filiale de AT&T, a annoncé lundi le report de la sortie des films "Dune" et "The Batman", un nouveau coup dur pour l'industrie du divertissement frappée par la pandémie de COVID-19 qui a entraîné la fermeture de salles de cinéma dans le monde entier. * SOUTHWEST AIRLINES demande aux syndicats d'accepter des baisses de salaires afin d'éviter des licenciements et des mesures de chômage partiel jusqu'en 2021 en raison des répercussions de la crise sanitaire sur le secteur aérien, a indiqué lundi la compagnie. * PFIZER/BIONTECH, - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a commencé l'examen accéléré("rolling review") du vaccin contre le COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech. Ce dernier prend 9,7% dans les échanges en avant-Bourse et Pfizer 1,7%. * GILEAD - Les autorités britanniques de santé ont fait savoir mardi que l'antiviral remdesivir serait désormais administré en priorité aux cas les plus graves de patients infectés par le COVID-19, en raison d'une demande croissante pour ce traitement développé par Gilead. * MACYS'S - La chaîne de grands magasins a signé un accord pour investir dans le groupe suédois de paiements en ligne Klarna, qui compte déjà BlackRock et le rappeur Snoop Dogg comme investisseurs, pour offrir à ses clients le service "buy now, pay later" qui permet d'acheter des produits sans avoir à les payer immédiatement aux revendeurs. * DOLLAR TREE - Le groupe de distribution discount a déclaré lundi qu'il prévoyait de recruter plus de 25.000 personnes pour ses magasins et centres de distribution pendant les fêtes de fin d'année. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

