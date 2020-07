Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 14/07/2020 à 12:06









GOOGLE EST À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une hausse d'environ 0,4% à l'ouverture : * Les banques JPMORGAN, CITIGROUP, WELLS FARGO et la compagnie aérienne DELTA AIR LINES doivent publier leurs résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture de Wall Street. * Google, filiale du groupe ALPHABET, est en discussions avancées avec Jio Platforms pour investir 4 milliards de dollars dans cette filiale numérique du conglomérat indien Reliance Industries, a rapporté mardi l'agence Bloomberg. * LOCKHEED MARTIN - La Chine va imposer des sanctions au groupe américain d'aéronautique et de défense en raison de sa participation au dernier contrat d'armement conclu entre les Etats-Unis et Taïwan, a annoncé mardi le ministère chinois des Affaires étrangères. * HEWLETT PACKARD ENTERPRISE a annoncé lundi le rachat de Silver Peak, un développeur d'outils pour améliorer les performances des réseaux à grande vitesse (WAN), pour environ 925 millions de dollars en numéraire. (Blandine Henault et Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

