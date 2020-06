Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 30/06/2020 à 15:26









UBER EST À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre: * BOEING perd 2,8% en avant-Bourse après que la compagnie Norwegian Air a annoncé l'annulation des commandes portant au total sur 97 appareils de l'avionneur américain, auquel elle réclame un dédommagement pour l'immobilisation du 737 MAX et des problèmes mécaniques du 787. * MICRON TECHNOLOGY a publié lundi une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes grâce à la forte demande pour ses puces pour ordinateurs portables et centres de données. Au moins sept analystes ont relevé leur objectif de cours. Le titre gagne 5,8% dans les échanges en avant-Bourse. * UBER TECHNOLOGIES gagne 3,4% dans les échanges en avant-Bourse, soutenu par des informations du New York Times selon lesquelles le groupe a fait une offre pour racheter son concurrent dans la livraison de repas Postmates pour environ 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros). * GOLDMAN SACHS a déclaré lundi soir avoir commencé à prendre des mesures pour respecter d'ici octobre les exigences de la Réserve fédérale en matière de fond propres. La banque précise que son ratio de solvabilité CET1 est déjà "supérieur à 13%". * SIMON PROPERTY GROUP gagne 5,1% dans les échanges en avant-Bourse après un bond de 10% lundi déclenché par l'annonce de la réouverture de 199 de ses 204 centres commerciaux aux Etats-Unis. * TESLA - Le directeur général, Elon Musk, a appelé ses employés à travailler dur pour permettre au constructeur de voitures électriques d'atteindre le seuil de rentabilité au deuxième trimestre malgré la pandémie de coronavirus, montre un document interne consulté par Reuters. * FACEBOOK - La marque allemande de vêtements de sport Puma a annoncé mardi suspendre à son tour la publication de ses publicités sur Facebook et Instagram en juillet afin de pousser le géant des réseaux sociaux à supprimer les contenus haineux sur ses plates-formes. * LULULEMON ATHLETICA a annoncé lundi le rachat de la société Mirror, spécialisée dans les cours et équipements de fitness à domicile, pour 500 millions de dollars (446,2 millions d'euros). * CONAGRA BRANDS - Le groupe agroalimentaire a déclaré mardi tabler sur une croissance organique de ses ventes de 10% à 13% sur le trimestre en cours après un bond de 25,8% sur les trois mois précédents lié au phénomène de stockage par les consommateurs avant le confinement. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

