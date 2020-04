Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 20/04/2020 à 12:32









AMAZON À SUIVRE À LA BOURSE DE PARIS PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 1%: * BOEING - China Development Bank (CDB) Financial Leasing a annoncé lundi avoir conclu avec le groupe d'aéronautique et de défense un accord d'annulation de l'achat de 29 exemplaires du 737 MAX commandés mais pas encore livrés. * IBM doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. * ALIBABA a annoncé lundi qu'il allait investir 200 milliards de yuans (26 milliards d'euros) dans ses infrastructures d'informatique dématérialisée ("cloud") au cours des trois prochaines années, alors que la demande a grimpé avec le recours au télétravail du fait de l'épidémie de coronavirus. * ALPHABET, FACEBOOK - L'Australie va adopter dans les mois à venir une loi contraignant Google, filiale d'Alphabet, et Facebook à partager leurs revenus publicitaires avec les groupes de presse dont les géants du numérique utilisent les contenus, ce qui en ferait l'un des premiers pays à prendre une telle mesure. * AMAZON a commencé à recourir aux caméras thermiques dans ses entrepôts pour accélérer le dépistage des travailleurs présentant de la fièvre et susceptibles d'être infectés par le nouveau coronavirus, ont dit à Reuters des salariés du géant américain du e-commerce. * ABBVIE - RBC a relevé sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur" et porté son objectif de cours à 93 dollars contre 79 dollars. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

