Les valeurs à suivre à Wall Street

TESLA EST À SUIVRE À WALL STREET (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,3% à 0,5%: * TESLA - L'action du constructeur de voitures électriques gagne 6,4% dans les échanges en avant-Bourse à 913,31 dollars. Piper Sandler, à "surpondérer" sur la valeur, a relevé son objectif de cours de près de 200 dollars pour le porter à 928 dollars. * DISH NETWORK - Le groupe de télévision par satellite a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes après avoir limité la baisse du nombre de ses abonnés. Le titre gagne 1,7% dans les échanges en avant-Bourse. * T-MOBILE US - Deutsche Telekom, principal actionnaire de l'opérateur mobile, a déclaré mardi se fixer pour objectif la première place du marché aux Etats-Unis après le rachat de SPRINT, désormais à portée de main. * ANALOG DEVICES - Le fabricant de semi-conducteurs a présenté mercredi une prévision de chiffre d'affaires trimestrielle inférieure au consensus Reuters, expliquant s'attendre à ce que l'épidémie de coronavirus ampute ses ventes de 70 millions de dollars. * GENERAL ELECTRIC est en discussion avec Airbus sur la conception et la commercialisation d'un réacteur basé sur son GEnx destiné au futur A330neo, écrit le Wall Street Journal. * GARMIN - Le fabricant d'objets connectés prend 8% en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de chiffre d'affaires annuel supérieure aux estimations des analystes. * LENDINGCLUB - Le spécialiste du crédit en ligne gagne environ 1% dans les échanges en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu et l'annonce du rachat de son concurrent Radius Bank.

