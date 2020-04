Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 28/04/2020 à 14:56









MERCK À SUIVRE MARDI À WALL STREET (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de plus de 1%: * 3M a suspendu ses prévisions 2020 en raison des incertitudes économiques liées à la pandémie de coronavirus mais a publié un bénéfice net meilleur qu'attendu au titre du premier trimestre, grâce entre autres au doublement de sa production de masques respiratoires de type N95. Le titre gagne 3,4% dans les échanges en avant-Bourse. * CATERPILLAR a publié un bénéfice trimestriel en baisse de 46% sur un an après une baisse du chiffre d'affaires de la plupart de ses grandes divisions et n'a pas fourni de prévisions pour l'ensemble de l'année. * MERCK & CO a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations grâce à la demande pour son anticancéreux Keytruda mais s'attend à ce que les mesures de confinement pèsent sur les ventes de celui-ci au cours des prochains trimestres. * PFIZER a réaffirmé ses prévisions 2020 après un premier trimestre meilleur qu'attendu, grâce entre autres à la croissance des ventes de son anticancéreux Ibrance et de son anticoagulant Eliquis. Le titre prend 1,7% en avant-Bourse. * FORD, GENERAL MOTORS et FIAT CHRYSLER prennent de 2,5% à 4,5% en avant-Bourse après un article du Wall Street Journal affirmant qu'ils pourraient reprendre une partie de leur production le 18 mai. * UNITED PARCEL SERVICE - Le géant de la messagerie express et de la logistique a annoncé une réduction de ses investissements et de ses rachats d'actions. Le titre perdait environ 4% dans les transactions en avant-Bourse. * HARLEY-DAVIDSON a annoncé mardi une réduction de son dividende et la suspension de ses rachats d'actions afin de privilégier sa trésorerie, même si son bénéfice a baissé moins qu'attendu au premier trimestre. L'action prend 7,6% en avant-Bourse. * PEPSICO a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse et supérieur aux attentes mais son bénéfice net a baissé et le groupe a renoncé à ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. * SOUTHWEST AIRLINES - La compagnie aérienne a publié mardi sa première perte nette trimestrielle depuis neuf ans et dit ne s'attendre à aucune amélioration du marché du transport aérien au deuxième trimestre. Le titre perd 2,1% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'une augmentation de capital d'environ 1,6 milliard de dollars et d'un emprunt convertible d'un milliard. * XEROX a retiré ses prévisions pour 2020 en raison des incertitudes économiques, après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 14,7% mais supérieur au consensus IBES de Refinitiv. * OMNICOM - Le groupe publicitaire a annoncé mardi des réductions d'effectifs et des mesures de chômage temporaire. Son chiffre d'affaires a baissé de près de 2% au premier trimestre mais ressort au-dessus du consensus. * FORD, STARBUCKS et ALPHABET, entre autres, doivent publier leurs résultats après la clôture des marchés américains. * AMAZON - Le groupe de commerce électronique pourrait avoir enfreint certaines règles en vigueur en matière de sécurité et de droit du travail, ont écrit les services de la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James dans une lettre adressée à l'entreprise le mois dernier, a-t-on appris de source proche du dossier. * BLACKSTONE - Le groupe de capital-investissement a déclaré mardi que son projet de rachat de la banque néerlandaise NIBC pour 1,36 milliard de dollars pourrait ne pas obtenir le feu vert des autorités de la concurrence et que la décision de NIBC de suspendre son dividende risquait de compromettre le financement de l'opération. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.