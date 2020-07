Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 16/07/2020 à 13:40









TESLA À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,5% à 1,3% : * MORGAN STANLEY a fait état jeudi d'une progression de 45% de son bénéfice trimestriel, porté par la vigueur de son activité de trading obligataire. En avant-Bourse, son action avance de 1%. * BANK OF AMERICA perd 3% en avant-Bourse après avoir annoncé une chute de plus de 50% de son résultat net au deuxième trimestre, grevé par une provision de 4 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) pour créances douteuses liée à la pandémie de coronavirus. * JOHNSON & JOHNSON a relevé son objectif de bénéfice annuel et dégagé au deuxième trimestre un bénéfice meilleur qu'attendu, le dynamisme de son activité pharmaceutique ayant compensé la forte baisse des ventes de ses appareils médicaux. * TWITTER a déclaré que des pirates informatiques avaient pénétré mercredi ses systèmes internes pour détourner les comptes de certaines des personnalités les plus suivies sur le réseau social et les utiliser afin de récolter de la cryptomonnaie. Le titre perd près de 6,5% en avant-Bourse. * AMERICAN AIRLINES a adressé 25.000 courriers à des salariés pour les prévenir qu'il devraient s'attendre à des suppressions de postes que la compagnie aérienne justifie par les retombées économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus, montre un document que Reuters a pu consulter. L'action recule de 4% dans les échanges avant l'ouverture. * TESLA - Les immatriculations de véhicules du constructeur américain ont pratiquement été divisées par deux en Californie au deuxième trimestre, selon les données du cabinet de recherches en marketing Cross-Sell. Le titre cède 6% en avant-Bourse. * BIONTECH, - La Chine a approuvé un essai préliminaire chez l'homme du vaccin expérimental contre le COVID-19 de la firme allemande BioNTech, cotée à Wall Street, a déclaré jeudi son partenaire local Shanghai Fosun Pharmaceutical,. * DELL TECHNOLOGIES envisage de scinder sa participation de 81% dans le fabricant de logiciels VMWARE mais pas avant septembre 2021, a déclaré mercredi le fabricant d'ordinateurs, qui gagnait 7% dans les échanges après-Bourse. * CARNIVAL prévoit une importante émission d'obligations pour lever près de 1,26 milliard de dollars, a annoncé mercredi le spécialiste des croisières, mis en difficulté par la pandémie. * KRAFT - Deutsche Bank relève son conseil à "achat" contre "neutre". * NETFLIX publiera ses résultats après la clôture de Wall Street. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.