Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 21/04/2020 à 14:56









COCA-COLA À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 1% environ pour le Nasdaq, de 1,6% pour le Standard & Poor's 500 et de 2,3% pour le Dow Jones : * EXXON MOBIL et CHEVRON perdent respectivement 3,9% et 3,6% dans les échanges en avant-Bourse alors que le contrat à terme d'échéance mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) continue d'évoluer en dessous de zéro et que le contrat juin perd autour de quatre dollars à 16,46 dollars. APACHE, HALLIBURTON, CONOCOPHILLIPS, SCHLUMBERGER et OCCIDENTAL PETROLEUM cèdent entre 4,5 et 6%. * COCA-COLA a fait état mardi d'une baisse de 1% de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année et dit s'attendre à ce que ses résultats du deuxième trimestre soient fortement pénalisés par la baisse de la demande liée aux mesures de confinement. Le titre a d'abord gagné 0,9% dans les transactions en avant-Bourse, soutenu par un bénéfice par action au-dessus du consensus, mais il a ensuite effacé ses gains. * INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES a annoncé lundi le retrait de ses prévisions financières pour 2020 tout en se disant convaincu que ses clients étaient en mesure de surmonter la crise sanitaire liée au coronavirus et en s'engageant à continuer de verser des dividendes. Le titre perd près de 5% dans les échanges avant-Bourse et plusieurs analystes ont abaissé leur objectif de cours. * LOCKHEED MARTIN - Le groupe américain de défense, fournisseur du Pentagone, gagne 1,4% en avant-Bourse après l'annonce mardi d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu grâce à sa division aéronautique, malgré la révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires 2020 en raison des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement dues à l'épidémie. * APPLE a annoncé mardi que ses plates-formes App Store, Apple Music et d'autres services seraient disponibles dans des dizaines de pays supplémentaires, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, réalisant sa plus grande expansion géographique de ses services en près de dix ans. * GENERAL ELECTRIC a obtenu un accord pour une ligne de crédit renouvelable de 15 milliards de dollars, montre un document financier publié lundi. * TRAVELERS - L'assureur perd 3% en avant-Bourse après avoir publié mardi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes à cause d'une augmentation des catastrophes naturelles et annoncé une charge avant impôts de 86 millions de dollars liée à la pandémie de coronavirus. * JM SMUCKER - Le groupe agroalimentaire a relevé lundi ses prévisions de résultats pour l'exercice fiscal qui s'achèvera le 30 avril, grâce à la demande "sans précédent" des consommateurs pour ses produits ces derniers mois, liée aux achats de stockage avant l'entrée en vigueur des mesures de confinement. * BEYOND MEAT, spécialiste américain des substituts de viande, va faire ses débuts sur le marché chinois en intégrant la carte de STARBUCKS, a annoncé lundi la chaîne mondiale de cafés. Dans les échanges en avant-Bourse, Beyond Meat grimpe de 13%. * PHILIP MORRIS a annoncé mardi un bénéfice par action trimestriel en hausse et supérieur au consensus mais sa prévision pour le trimestre en cours est moins bonne que prévu et le groupe a retiré son objectif de bénéfice annuel en raison des incertitudes liées au coronavirus. Le titre perd 5% en avant-Bourse. * HERTZ - La société de location de voitures a annoncé lundi qu'elle prévoyait de licencier 10.000 employés en Amérique du Nord face aux retombées économiques de la pandémie de coronavirus. Le titre perd 5% en avant-Bourse. * LULULEMON ATHLETICA a présenté ses excuses mardi face à la colère des internautes qui accusent le spécialiste des vêtements de sport de racisme après qu'un de ses responsables a fait la promotion sur Twitter d'un T-shirt assimilant la population asiatique au coronavirus. * NETFLIX, TEXAS INSTRUMENTS ou encore CHIPOTLE MEXICAN GRILL publieront leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.