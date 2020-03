Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 04/03/2020 à 14:02









HEWLETT PACKARD EST À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 2% : * NORDSTROM prévoit un bénéfice annuel bien inférieur aux attentes après avoir publié un chiffre d'affaires moins bon que prévu au quatrième trimestre. Le titre du groupe de grands magasins reculait de 8% dans les échanges après-Bourse. Barclays a dégradé le titre à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne". * HEWLETT PACKARD a abaissé son objectif de flux de trésorerie pour l'année en raison de problèmes d'approvisionnement dus à l'épidémie de coronavirus et a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions. Le titre perdait 6% dans les échanges après la clôture. * L'assureur santé CENTENE a abaissé mardi sa prévision de bénéfice ajusté annuel, faisant reculer son action de 3% en après-Bourse. * URBAN OUTFITTER - L groupe de prêt-à-porter a dégagé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, en raison notamment à l'augmentation de ses frais en marketing. Le titre perdait 4,5% en après-Bourse. * MATTEL - Keybanc relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". * ORACLE - Société générale relève sa recommandation à l'achat contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CENTENE NYSE +15.50% MATTEL NASDAQ +7.81% ORACLE NYSE +3.44% URBAN OUTFITTERS NASDAQ -7.48%