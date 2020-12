Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 09/12/2020 à 12:44









MASTERCARD À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street : * Les dépenses de JPMORGAN CHASE dépasseront probablement 67 milliards de dollars (55 milliards d'euros) l'an prochain, un montant légèrement supérieur aux estimations des analystes, en raison des investissements de la banque américaine, a déclaré mardi son PDG, Jamie Dimon, lors d'une conférence investisseurs. * DOORDASH - Le groupe de livraison de nourriture, concurrent d'Uber et Grubhub, a annoncé que son introduction en Bourse avait permis de lever 3,37 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus importantes IPO de l'année aux Etats-Unis. Le prix d'introduction a été fixé à 102 dollars, sept dollars au-dessus du haut de la fourchette indicative, revue à la hausse récemment. La première cotation est prévue ce mercredi. * FIREEYE, l'un des principaux acteurs du marché de la cybersécurité aux Etats-Unis, a annoncé mardi soir avoir été victime d'un piratage informatique, sans doute à l'initiative d'un Etat étranger, précisant que plusieurs outils utilisés pour tester les défenses de ses clients avaient été dérobés. * MODERNA s'allie avec Roche, dont il utilisera le test d'anticorps dans les essais cliniques de son vaccin contre le COVID-19, a déclaré mercredi le groupe pharmaceutique suisse. * MASTERCARD a annoncé mardi une augmentation de 10% de son dividende à 0,44 dollar par action et un nouveau programme de rachats d'actions d'un montant de six milliards de dollars (4,95 milliards d'euros). * GAMESTOP - Le distributeur de jeux vidéo chute de 15,8% dans les transactions en avant-Bourse après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriels inférieurs aux attentes à cause de la fermeture des magasins et de la concurrence intense sur internet. * Le groupe pharmaceutique BAXTER INTERNATIONAL a présenté une offre d'achat sur OMNICELL, un fournisseur de logiciels de gestion des médicaments, pour plus de cinq milliards de dollars, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier. * WALT DISNEY - KeyBanc entame le suivi à "surpondérer". * FOX, DISCOVERY - KeyBanc entame le suivi à "pondération en ligne". * VIACOMCBS - KeyBanc entame le suivi à "sous-pondérer". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

