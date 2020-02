Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 14/02/2020 à 14:19









MATTEL À SUIVRE VENDREDI À WALL STREET (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en légère hausse: * NVIDIA - Le groupe de semi-conducteurs a présenté jeudi soir des prévisions supérieures aux attentes pour le trimestre en cours tout en évoquant un impact de 100 millions de dollars de l'épidémie de coronavirus. Le titre gagne près de 7% dans les transactions avant l'ouverture. * MATTEL - Le géant du jouet a publié jeudi soir des résultats supérieurs au consensus, soutenus par la réduction de ses coûts. Le titre prenait près de 5% dans les transactions hors séance. * ROYAL CARIBBEAN CRUISES - Le croisiériste a annoncé jeudi avoir annulé 18 croisières en Asie du sud-est et averti que l'épidémie de coronavirus aurait un impact sur ses résultats annuels. L'action cédait 1,4% dans les transactions hors séance. * EBAY a annoncé jeudi augmenter de trois milliards de dollars le montant de son plan de rachats d'actions et présenté une prévision de bénéfice pour le trimestre en cours supérieure au consensus après avoir bouclé la vente de sa filiale de billetterie StubHub pour 4,05 milliards. * ROKU - Le fabricant de boîtiers de streaming vidéo a dépassé les attentes du marché sur les trois derniers mois de 2019 et sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours est supérieure au consensus. Le titre gagne 8% dans les échanges en avant-Bourse. * FACEBOOK - Le premier réseau social mondial est prêt à payer plus d'impôts dans différents pays en cas de réforme de la fiscalité transfrontalière, a déclaré son PDG, Mark Zuckerberg, selon des extraits publiés d'un discours qu'il doit prononcer samedi en Allemagne. * TESLA cède 2,2% dans les échanges avant-Bourse. Le constructeur de véhicules électriques a rappelé plus de 3.000 Model X en Chine en raison d'un problème sur la direction assistée. * EXPEDIA gagne plus de 12% en avant-Bourse après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre. * PINTEREST cède 4,3% en avant-Bourse après le lancement par Facebook de Hobbi, une application similaire d'organisation et de partage de documents et photos. (Marc Angrand)

Valeurs associées EBAY NASDAQ +1.88% EXPEDIA GROUP NASDAQ +10.24% FACEBOOK-A NASDAQ +0.76% MATTEL NASDAQ +0.38% NVIDIA NASDAQ +5.95% ROKU-A NASDAQ +4.21% TESLA NASDAQ -0.32%