Les valeurs à suivre à Wall Street

GOLDMAN SACHS À SUIVRE À WALL STREET (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère baisse: * BANK OF AMERICA a publié des résultats trimestriels marqués par des bénéfices en baisse de 4,1% à 6,75 milliards de dollars (6,05 milliards d'euros). L'action a d'abord progressé en avant-Bourse avant de se retourner à la baisse pour perdre 0,5%. * GOLDMAN SACHS a publié mercredi un bénéfice net trimestriel de 1,72 milliard de dollars (4,69 dollars par action), en baisse de 26% sur un an en raison du ralentissement de ses activités de banque d'investissement et de l'augmentation de ses dépenses d'exploitation. Le titre perdait 1,3% dans les transactions en avant-Bourse juste après la publication des comptes. * BLACKROCK - Le numéro un mondial de la gestion d'actifs a publié mercredi un bénéfice net par action hors exceptionnels trimestriel supérieur aux attentes. L'action BlackRock gagne 1,3% dans les échanges en avant-Bourse. * BEYOND MEAT - Le spécialiste de la viande végétale perd 4,6% en avant-Bourse après un abaissement de recommandation par Bernstein. * PNC FINANCIAL - La banque perd 1,6% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. * UNITED HEALTH - Le numéro un de l'assurance santé aux Etats-Unis a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, grâce entre autres à la croissance de sa filiale de gestion des prescriptions et d'analyse de données Optum. L'action perdait 1,8% dans les échanges avant l'ouverture. * TARGET chute de 8,6% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de ses chiffres de vente pour la période des fêtes de fin d'année, inférieurs aux attentes pour l'électronique grand public et les jouets entre autres. Dans son sillage, WALMART abandonne près de 2%. * BOEING - La compagnie aérienne Malaysia Airlines a annoncé mercredi avoir suspendu la livraison de 25 Boeing 737 MAX en raison de l'immobilisation prolongée de l'appareil, un nouveau revers pour le constructeur aéronautique. * AMAZON - En visite en Inde, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a annoncé que le groupe investirait un milliard de dollars dans la transition numérique de petites et moyennes entreprises indiennes et prévoir d'exporter pour 10 milliards de dollars de produits indiens d'ici 2025. * QUALCOMM - L'action du fabricant de semi-conducteurs gagnait 0,83% dans les transactions hors séance après le relèvement de l'objectif de cours de Canaccord Genuity, de 101 à 115 dollars. * FIRST SOLAR - L'action du fabriquant de panneaux solaires perd près de 5% en avant-Bourse après un abaissement de recommandation à "sous-pondérer" par Barclays. * PG&E - L'action du producteur californien d'électricité prend 3,5% en avant-Bourse après que Bloomberg a fait état de progrès vers un accord avec ses créanciers sur un plan de restructuration de sa dette. (Marc Angrand)

