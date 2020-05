Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 29/05/2020 à 15:39









TWITTER EST À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en repli d'environ 0,2% pour le Nasdaq comme pour le S&P-500 et de 0,35% pour le Dow Jones : * TWITTER - Donald Trump a signé jeudi un décret présidentiel visant les opérateurs de réseaux sociaux et a annoncé qu'il s'efforcerait de faire adopter une loi pour le compléter. Le titre perd environ 0,9% dans les transactions en avant-Bourse. * FACEBOOK - Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a pris ses distances jeudi vis-à-vis de Twitter et du différend qui l'oppose au président américain. * COSTCO WHOLESALE a fait état jeudi d'un recul de 7,5% de son bénéfice trimestriel en raison d'une augmentation des coûts et de l'arrêt des ventes de certains produits à haut rendement pendant le confinement. La chaîne de magasins d'entrepôts reculait de 2% dans les transactions après-Bourse. * SALESFORCE.COM perd 2,9% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street après avoir abaissé ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, l'éditeur de logiciels ayant permis à ses clients de différer les paiements et offert à ses commerciaux une commission exceptionnelle face à la pandémie. * DELL TECHNOLOGIES a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu à la faveur d'une augmentation de la demande pour ses stations de travail liée à l'explosion du télétravail pendant le confinement. L'action gagne 8,3% en après-Bourse. * VMWARE - L'action de l'éditeur de logiciels de "virtualisation" gagne 7,4% en avant-Bourse après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Au moins sept analystes ont revu leur objectif de cours à la hausse. * GENERAL MOTORS a annoncé jeudi qu'il augmenterait à partir de la semaine prochaine le rythme de sa production de véhicules en Amérique du Nord pour répondre à la demande croissante. * NORDSTROM perdait 2% en après-Bourse après avoir fait état jeudi d'une chute de 40% de son chiffre d'affaires trimestriel, conséquence de la fermeture de ses magasins pendant le confinement. * TYSON FOODS a annoncé jeudi la fermeture temporaire d'une usine de transformation de viande de porc dans l'Iowa en raison de la propagation du coronavirus, un mois après que Donald Trump a ordonné aux abattoirs de rester ouverts afin d'éviter une pénurie. * WILLIAMS-SONOMA - Le distributeur spécialisé gagne 8% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce entre autres à la forte croissance des ventes en ligne. * PG&E a déclaré jeudi que son plan de restructuration avait été accepté par la Commission californienne des services aux collectivités, ce qui pourrait permettre à la compagnie d'électricité de sortir de la protection de la loi sur les faillites et d'accéder à un fonds d'indemnisation des victimes. * AUTOLIV - Le premier fabricant d'airbags au monde a indiqué vendredi qu'il faisait face à des défis "sans précédent" au deuxième trimestre après avoir accusé en avril une chute de 89% de ses ventes en Europe et de 96% dans la région Amériques en raison de la pandémie. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.