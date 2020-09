Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 29/09/2020 à 14:28









WALMART À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère baisse : * ALPHABET - Google est sur le point d'obtenir l'approbation de Bruxelles pour le rachat de FITBIT pour 2,1 milliards de dollars après avoir fait de nouvelles concessions pour répondre aux préoccupations de l'autorité européenne de la concurrence, ont déclaré mardi des sources proches du dossier. * COMPAGNIES AÉRIENNES - Les démocrates de la Chambre des représentants ont présenté lundi soir un plan qui prévoit des mesures massives de soutien au secteur aérien, en première ligne dans la crise du coronavirus, mais des obstacles demeurent avant son éventuelle adoption. * WALMART négocie avec Tata Group d'un investissement de jusqu'à 35 milliards de dollars (30 millions d'euros) dans le projet du conglomérat indien de lancer une plate-forme de commerce en ligne regroupant tous les biens de consommation qu'il propose, rapporte le quotidien d'affaires indien Mint. * TIFFANY - LVMH a contre-attaqué lundi contre Tiffany devant la justice du Delaware, arguant que la mauvaise gestion du joaillier américain pendant la pandémie de coronavirus l'autorisait à abandonner son projet de rachat à 16 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros). * FIAT CHRYSLER va verser une pénalité civile de 9,5 millions de dollars pour mettre fin aux accusations selon lesquelles le constructeur automobile a induit les investisseurs en erreur en ne révélant pas avoir mené seulement un examen limité pour vérifier sa conformité aux normes sur les émissions. * JPMORGAN - Independent Research relève sa recommandation à "achat" contre "conserver" et remonte l'objectif de cours à 110 dollars contre 100 dollars. (Service Marchés)

