Les valeurs à suivre à Wall Street

MODERNA À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse pour les S&P-500 et le Dow Jones mais en hausse pour le Nasdaq: * ALPHABET - Un groupe de 165 entreprises et organisations professionnelles a écrit à l'autorité européenne de la concurrence pour lui demander de se montrer plus ferme avec Google, que les signataires de la lettre accusent d'avantager ses propres services sur son moteur de recherche. * BOEING a révisé jeudi en hausse sa prévision de demande d'avions en Chine pour les 20 prochaines années grâce à la solidité des facteurs fondamentaux de croissance du pays, un mois après avoir abaissé ses prévisions de demande à l'échelle mondiale sur fond de crise du transport aérien provoquée par l'épidémie. * AMERICAN AIRLINES, UNITED AIRLINES et ROYAL CARIBBEAN CRUISES perdent de 1% à 2,3% en avant-Bourse sur fond de propagation galopante du coronavirus aux Etats-Unis. * SOUTHWEST AIRLINES a déclaré jeudi qu'elle observait un ralentissement dans l'amélioration de son chiffre d'affaires ces dernières semaines en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis. La compagnie aérienne recule de 2% en avant-Bourse. * MODERNA - Le laboratoire américain a annoncé mercredi qu'il disposait de données suffisantes pour procéder à une première analyse intermédiaire de l'essai clinique de phase III de son vaccin expérimental contre le COVID-19, qui devrait permettre de déterminer son efficacité. Le titre gagne 5,6% en avant-Bourse. * APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - Le groupe de capital-investissement s'est retiré jeudi de la course au rachat de William Hill, ouvrant la voie à l'acquisition du bookmaker britannique par l'opérateur de casinos CAESARS ENTERTAINMENT. * PINDUODUO - La groupe chinois de commerce en ligne grimpe de plus de 22% dans les échanges en avant-Bourse après avoir publié des ventes trimestrielles supérieures aux attentes du marché grâce au rebond de la demande en Chine. * FIAT CHRYSLER, et Engie EPS, une division d'Engie sur les systèmes de stockage d'énergie, prévoient de créer une coentreprise dans le domaine de la mobilité électrique, ont déclaré jeudi les deux groupes. * CUREVAC gagne plus de 3% en avant-Bourse après avoir dit espérer l'approbation de son vaccin expérimental contre le COVID-19 au troisième trimestre 2021 et être en discussions avec de grands groupes pharmaceutiques pour son développement. * NIKE - RBC entame le suivi avec une recommandation à "surperformer", l'équipementier sportif étant jugé mieux positionné que ses concurrents pour surmonter les bouleversements dus à la pandémie. * CISCO SYTEMS et WALT DISNEY doivent publier leurs résultats après la clôture des marchés américains. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

