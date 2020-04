Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 09/04/2020 à 13:22









STARBUCKS, À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse: * EXXON MOBIL, CHEVRON, MARATHON OIL et APACHE gagnent entre 1,5% et 16% en avant-Bourse dans le sillage des cours du brut. * ALPHABET - L'Autorité de la concurrence française a demandé jeudi à Google, filiale d'Alphabet, d'entamer des négociations avec les éditeurs et les agences de presse sur la rémunération qu'il leur doit au titre de la reprise de leurs contenus. * STARBUCKS a dit mercredi prévoir une baisse de 47% de son bénéfice au deuxième trimestre et a renoncé à ses prévisions annuelles en prévenant que les effets de la pandémie se ferait sentir jusqu'au dernier trimestre de l'exercice 2020. Le titre perd 2% en avant-Bourse. * TESLA a vendu en mars 10.160 véhicules en Chine, sa meilleure performance mensuelle sur le premier marché automobile mondial, a annoncé jeudi la fédération chinoise des constructeurs de voitures (CPCA). * DISNEY a indiqué mercredi que sa plate-forme de vidéos en streaming Disney+ comptait 50 millions d'abonnés payants dans le monde, dont huit millions en Inde, où le service a été lancé la semaine dernière. * COSTCO WHOLESALE - La chaîne de magasins d'entrepôts a annoncé mercredi une hausse de 9,6% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable en mars grâce aux stocks fait par les clients face à la propagation du coronavirus et en anticipation de mesures de confinement. * MICROCHIP gagne 2,5% en avant-Bourse après avoir annoncé une croissance de 3% de son chiffre d'affaires trimestriel et précisé avoir enregistré une hausse de 9% de commandes pour le trimestre en cours. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

