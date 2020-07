Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 27/07/2020 à 15:26









AMAZON À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * HASBRO, géant américain du jouet, chute de près de 10% en avant-Bourse après avoir publié lundi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes en raison de la fermeture des magasins et des retards des sorties de films. * UNDER ARMOUR perd près de 5% dans les transactions avant l'ouverture après avoir fait part de la réception d'une notification du gendarme de la Bourse américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC), concernant une enquête sur ses pratiques comptables. * ALPHABET - L'autorité australienne de la concurrence a accusé lundi Google d'avoir induit en erreur les consommateurs afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser leurs données personnelles pour de la publicité ciblée. * AMAZON va augmenter ses effectifs en Irlande de 25% en créant 1.000 emplois supplémentaires. * UBER et Carrefour ont annoncé lundi avoir renforcé leur partenariat en signant un accord pour la livraison de courses sur toute la France et le lancement de ce service en Belgique. * MODERNA a annoncé avoir reçu 472 millions de dollars (403,4 millions d'euros) supplémentaires du gouvernement américain pour le développement d'un vaccin potentiel contre le Covid-19. Le titre gagne 8,8% en avant-Bourse. * AMERICAN AIRLINES - Raymond James relève sa recommandation à "performance en ligne" contre "sous-performance". (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

