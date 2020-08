Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 24/08/2020 à 14:23









EXXONMOBIL À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse de 0,9% à 0,1%: * APPLE, qui a pris plus de 8% la semaine dernière, gagne autour de 2% en avant-Bourse et pourrait ouvrir à plus de 500 dollars pour la première fois. La capitalisation du géant de la technologie dépasse désormais 2.100 milliards de dollars (1.774 milliards d'euros). * BLACKSTONE - Takeda Pharmaceutical a annoncé lundi un accord pour la vente au géant américain du capital-investissement de sa division de santé grand public, dont la valorisation est de 242 milliards de yens (1,9 milliard d'euros). * EXXONMOBIL/CHEVRON - Storebrand, premier assureur norvégien et gros gestionnaire d'actifs, a annoncé lundi avoir soldé ses participations dans plusieurs sociétés, y compris les deux géants pétroliers américains, pour non-respect des principes de l'investissement durable. * SPOTIFY prend 1,7% en avant-Bourse après avoir annoncé un partenariat avec Riot Games, qui produit entre autres le jeu "League of Legends", pour diffuser des podcasts liés aux compétitions entre joueurs. * FACEBOOK - La filiale française du groupe américain a accepté de régler un redressement fiscal d'un montant de plus de 100 millions d'euros portant sur les exercices antérieurs à 2018, écrit lundi le magazine Capital sur son site internet. * DELTA AIR LINES a annoncé lundi avoir doublé les effectifs chargés du nettoyage et de la désinfection des cabines de ses avions avant le décollage, afin de lutter contre le risque de contamination par le coronavirus. * ESTÉE LAUDER - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur" et remonte l'objectif de cours à 240 dollars contre 194 dollars. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

