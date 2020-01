Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 30/01/2020 à 14:45









FACEBOOK EST À SUIVRE À WALL STREET (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en baisse de 0,6% à 0,8%: * MICROSOFT - L'action gagne 3,5% dans les échanges en avant-Bourse avant l'ouverture au lendemain de la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, grâce entre autres à l'accélération de la croissance d'Azure, la division d'informatique dématérialisée ("cloud"). * FACEBOOK - Le titre du premier réseau social mondial chutait de 7,3% dans les échanges en avant-Bourse après la clôture mercredi, le groupe ayant annoncé s'attendre à un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires et fait état d'une augmentation de ses coûts. * TESLA gagne 10,7% dans les échanges en avant-Bourse après la publication du deuxième bénéfice trimestriel de son histoire. Le constructeur de véhicules électriques a aussi dit prévoir de produire plus de 500.000 voitures cette année. * COCA COLA a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, tiré par la demande en Amérique du Nord et dans les pays émergents, et dit tabler sur une croissance organique d'environ 5% en 2020 après 6% en 2019. L'action gagnait environ 2% dans les échanges en avant-Bourse. * UNITED PARCEL SERVICE - Le géant de la messagerie et de la logistique a présenté jeudi des prévisions de résultats 2020 inférieures aux estimations de Wall Street. Le titre cédait 1% dans les échanges en avant-Bourse. * VERIZON a fait état jeudi d'une croissance plus marquée qu'attendu du nombre de ses abonnés au quatrième trimestre. * ELI LILLY a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, tiré par la demande pour son traitement du diabète Trulicity et son médicament contre le psoriasis Taltz. L'action gagnait 1,5% environ dans les échanges en avant-Bourse. * BIOGEN a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, soutenu entre autres par le succès commercial de son traitement de la sclérose en plaques Tecfidera. L'action gagnait 1,6% dans les transactions en avant-Bourse. * DUPONT - Le groupe de matériaux industriels a annoncé jeudi une chute de 36% de son bénéfice net au quatrième trimestre 2019, conséquence de la baisse des prix du nylon et du ralentissement de ses activités dédiées au secteur automobile. Son chiffre d'affaires a reculé de 5% sur la période. * BLACKSTONE GROUP - Le groupe de gestion d'actifs a publié un bénéfice trimestriel en hausse de 27% sur un an, soutenu entre autres par la croissance de ses activités d'immobilier et de "hedge funds". * LAZARD - La banque d'investissement a fait état jeudi d'une chute de 44% de son bénéfice net en 2019, conséquence du ralentissement du marché des fusions-acquisitions. * NIKE - Le groupe est visé par une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur des soupçons de versements illicites à des joueurs de basket, a rapporté mercredi Bloomberg. La valeur cède 1,3% dans les échanges en avant-Bourse. * MONDELEZ INTERNATIONAL - Le groupe agroalimentaire a averti mercredi que l'épidémie de coronavirus qui a débuté en Chine pèserait sur son chiffre d'affaires au premier trimestre. Le titre gagnait néanmoins 2,6% dans les échanges hors séance, le chiffre d'affaires des trois derniers mois de 2019 ayant dépassé les attentes. * PAYPAL - L'action du spécialiste des paiements en ligne baissait de 4% dans les échanges hors séance mercredi soir après la clôture, la prévision de bénéfice annuel ajusté présentée par le groupe étant inférieure au consensus. * LYFT a annoncé mercredi avoir réduit ses effectifs d'environ 2% (l'équivalent d'environ 90 postes) dans le cadre des mesures prises pour atteindre son objectif de parvenir à la rentabilité d'ici la fin 2021. (Marc Angrand)

