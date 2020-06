Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 15/06/2020 à 13:56









HERTZ, À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'environ 1,4% pour le Nasdaq, 2% pour le S&P-500 et 2,5% pour le Dow Jones : * Les valeurs du transport aérien et du tourisme sont en repli dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'une reprise de la hausse des cas de contamination par le coronavirus en Chine et dans plusieurs Etats américains ces derniers jours. UNITED AIRLINES AMERICAN AIRLINES, CARNIVAL, NORWEGIAN CRUISE LINE et ROYAL CARIBBEAN CRUISES cèdent entre 5,1% et 7,4%. * Parmi les valeurs sensibles aux craintes d'une reprise économique plus lente qu'espéré initialement, BANK OF AMERICA, CITIGROUP et MORGAN STANLEY abandonnent entre 3,1% et 4%, EXXON MOBIL et CHEVRON 2,8% et 1?,5% respectivement. * SHOPIFY - L'action cotée à New York de la plate-forme de commerce en ligne gagne 3% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'un accord commercial avec Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution. * TESLA a enregistré en mai un bond de 150% de ses ventes de voitures neuves d'un mois sur l'autre en Chine, montrent lundi les données du cabinet de conseil LMC Automotive. * BRAODCOM va collaborer avec NOKIA pour le développement de puces pour les équipements 5G, a annoncé lundi le groupe finlandais, qui a déjà conclu un accord du même genre avec Intel et Marvell. * La coentreprise d'AMERICAN EXPRESS a obtenu l'approbation définitive de la Banque populaire de Chine pour démarrer ses activités de compensation, ce qui lui permettra de devenir la première société étrangère de cartes de crédit à lancer des opérations "onshore" en Chine. * VF CORP, propriétaires des marques de chaussures Timberland et Vans, envisage de faire l'acquisition de concurrents de petite taille malgré le climat d'incertitude créé par la pandémie de coronavirus, a déclaré son PDG, Steve Rendle, dans un entretien publié dimanche par le Financial Times. * HERTZ - Le groupe de location de voitures a annoncé vendredi avoir obtenu l'autorisation de la justice de vendre pour émettre un 1 milliard de dollars d'actions, profitant de la flambée récente de son cours après son placement sous la protection de la loi américaine sur les faillites. * INTEL - KeyBanc relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". * MONDELEZ - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * APACHE - Citigroup relève son conseil à l'achat contre "neutre". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

