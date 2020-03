Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 26/03/2020 à 14:19









FORD EST À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 1,5% à 2% : * MICRON a publié une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes et annoncé que le passage au télétravail de millions de personnes à travers le monde alimentait une forte demande pour ses services de centre de données et d'ordinateurs portables. L'action prend 4% en avant-Bourse. * BRISTOL-MYERS SQUIBB - L'agence américaine du médicament a approuvé jeudi le traitement de la sclérose en plaques du groupe mais son lancement sera retardé en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré le laboratoire américain. Le titre prend 1,5% en avant-Bourse. * MYLAN, PFIZER - La fusion prévue entre Mylan et Upjohn, la filiale spécialisée dans les génériques de Pfizer ne sera finalisée qu'au deuxième semestre de cette année en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé jeudi les deux groupes, qui prennent environ 1% en avant-Bourse. * FORD prévoit de redémarrer la production dans certaines usines en Amérique du Nord dès le 6 avril, a annoncé jeudi le constructeur automobile. (Laetitia Volga, édité par)

