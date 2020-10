Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 14/10/2020 à 14:21









MACY'S À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en ordre dispersé : * GOLDMAN SACHS a vu son bénéfice trimestriel bondir de 94% grâce à la reprise des opérations de fusion-acquisition, le dynamisme de ses activités de trading obligataire et la baisse des provisions pour pertes, a déclaré mercredi la banque américaine. Le titre prend 2,1% en avant-Bourse. * BANK OF AMERICA a fait état mercredi d'une baisse de 15,8% de son bénéfice net trimestriel, plombé par une hausse des provisions pour créances douteuses liée à la pandémie de coronavirus et par le recul de son activité dans trois de ses quatre principales divisions. Le titre perd 1,8% en avant-Bourse. * WELLS FARGO cède 1,3% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street après avoir annoncé une chute de 57% de son bénéfice au troisième trimestre en raison notamment de la faiblesse des taux d'intérêt et une augmentation des coûts. * UNITEDHEALTH GROUP a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu, soutenu par la croissance de son activité de prestations pharmaceutiques et à une reprise plus lente que prévu de la demande de soins de santé facultatifs, reportés en raison de la pandémie. L'assureur santé gagne 1% en avant-Bourse. * WALMART a annoncé mercredi que cette année le "Black Friday", une importante journée de promotions commerciales, sera étendu sur trois périodes distinctes au mois de novembre car la pandémie a bouleversé les habitudes de consommation. * Le producteur de pétrole CONOCOPHILLIPS est en discussions avec son concurrent CONCHO RESOURCES en vue de son rachat, a rapporté mardi l'agence Bloomberg. L'action Concho Resources prend 9,2% dans les transactions en avant-Bourse. * FORD a annoncé mercredi que la production de son modèle Escape hybride rechargeable serait repoussée à l'année prochaine. Le véhicule partage des composants avec le SUV Kuga dont 20.500 unités ont été rappelées en Europe en raison de problèmes sur les batteries. * MACY'S - La chaîne de grands magasins a annoncé mercredi la nomination d'Adrian Mitchell au poste de directeur financier en remplacement de Paula Price, qui a quitté ses fonctions en mai dernier. * LIBERTY GLOBAL a annoncé mercredi que son offre de rachat de l'opérateur télécoms suisse Sunrise Communications pour 6,8 milliards de francs suisses (7,44 milliards d'euros) avait été acceptée par près de 82% des actionnaires de sa cible. * AMC ENTERTAINMENT prend 2,2% en avant-Bourse après que le directeur général Adam Aron a démenti mardi auprès de Reuters une information de l'agence Bloomberg selon laquelle l'exploitant de salles de cinéma envisageait entre autres de se placer sous la protection de la loi sur les faillites. * BLACKSTONE - Le groupe financier public italien CDP pourrait s'allier au spécialiste américain du capital-investissement Blackstone et aux fonds d'infrastructures Macquarie et F2i au sein d'un projet de reprise de la participation d'Atlantia dans sa filiale d'autoroutes, a-t-on appris de source proche du dossier mercredi. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

