Les valeurs à suivre à Wall Street

BOEING EST À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture en légère baisse: * PFIZER, BIONTECH - Le Royaume-Uni a autorisé mercredi l'usage du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, une première mondiale. Dans les échanges en avant-Bourse, Pfizer gagne 4% et BioNTech 7%. * SALESFORCE a annoncé mardi le rachat de l'éditeur de l'application de messagerie professionnelle SLACK TECHNOLOGIES pour 27,7 milliards de dollars (22,9 milliards d'euros). Salesforce perd environ 4,5% dans les échanges en avant-Bourse. * BOEING et AMERICAN AIRLINES organisent ce mercredi le premier vol de démonstration public du 737 MAX depuis la levée de son immobilisation par les autorités du transport aérien. * CONOCOPHILLIPS va licencier jusqu'à 500 employés de son siège de Houston (Texas), soit environ un cinquième des effectifs du site, en raison des perspectives de baisse de l'activité. * JETBLUE AIRWAYS - L'action de la compagnie aérienne perdait près de 4% dans les échanges en avant-Bourse après le lancement d'une augmentation de capital visant à lever un peu plus de 500 millions de dollars à un prix inférieur de 6,6% au cours de clôture de mardi. * BOX - Le spécialiste du stockage de données en ligne a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, dopé par le développement du télétravail et de l'enseignement à distance, mais ses prévisions pour le trimestre en cours ont été jugées décevantes et le titre perdait environ 7% dans les échanges hors séance. * MICRON TECHNOLOGY gagne environ 1% dans les échanges en avant-Bourse après que trois analystes au moins ont relevé leur objectif de cours en réaction à la révision à la hausse de la prévision de chiffre d'affaires trimestriel. * KOHL'S gagne 1,7% en avant-Bourse après un bond de 13,4% en séance mardi en réaction à l'annonce d'un accord avec Sephora. Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur le groupe de grands magasins à "acheter" contre "conserver" et plusieurs autres analystes ont revu à la hausse leur objectif de cours. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

