Les valeurs à suivre à Wall Street

TESLA À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,4% pour le Nasdaq mais en repli de 0,3% pour le Dow Jones et de 0,1% pour le Standard & Poor's 500 : * WALGREENS BOOTS ALLIANCE - Le groupe de distribution pharmaceutique a accusé une perte de 1,71 milliard de dollars sur le trimestre mars-mai, contre un bénéfice pour la même période l'an dernier, conséquence d'une charge de dépréciation de deux milliards de dollars. Sa chaîne de magasins britanniques Boots prévoit de supprimer 4.000 emplois. Le titre perd environ 3% en avant-Bourse. * TESLA - Le directeur général du constructeur automobile, Elon Musk, a annoncé jeudi que Tesla était très proche du "stade 5" des véhicules autonomes, celui qui permet à une voiture de se déplacer sur une route sans l'intervention d'un conducteur au volant. * FORD MOTOR a déclaré jeudi que ses ventes de véhicules en Chine avaient progressé de 3% sur la période avril-juin par rapport à la même période de 2019, leur première hausse en près de trois ans sur le plus grand marché automobile mondial. * GILEAD SCIENCES va accroître à partir de l'automne les livraisons de son antiviral remdesivir, prescrit contre le Covid-19, vers l'Europe en se basant sur le taux de contamination de chaque pays, a déclaré jeudi la directrice générale du laboratoire en Allemagne dans une interview. * CARNIVAL - AIDA Cruises, filiale allemande du groupe, a annoncé jeudi qu'elle reprendrait ses croisières en août. * BED BATH & BEYOND abandonne 8,7% en avant-Bourse après avoir annoncé une chute de 49% de son chiffre d'affaires trimestriel à 1,3 milliard de dollars, sous les attentes du consensus, et la fermeture de 200 magasins sur les deux prochaines années. * AMERICAN EXPRESS - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". * CISCO - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". Son action gagne 2% en avant-Bourse. * SQUARE - Cowen and Company abaisse sa recommandation à "performance en ligne" contre "surperformance". Le spécialiste du traitement des paiements recule de 1,6% en avant-Bourse. * AUTODESK - Oppenheimer relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne". * ALIBABA - Needham entame son suivi à l'achat avec un objectif de 275 dollars. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

