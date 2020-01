Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 23/01/2020 à 14:20









FORD EST À SUIVRE À LA BOURSE DE NEW YORK PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère baisse : * PROCTER & GAMBLE a fait état d'un chiffre d'affaires moins bon que prévu, une première en cinq trimestres, pénalisé par la hausse du dollar. En avant-Bourse, le titre recule de 2%. * COMCAST gagne environ 2% dans les échanges avant l'ouverture après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. * TEXAS INSTRUMENTS a publié mercredi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du premier trimestre de son exercice décalé, soutenu par les signes de stabilisation de la demande mondiale de puces. Dans les échanges après la clôture de Wall Street, le titre perdait toutefois 1,3%. * AMERICAN AIRLINES a annoncé jeudi une augmentation de 27% de son bénéfice au quatrième trimestre, une forte demande ayant permis à la compagnie aérienne américaine de compenser l'impact des annulations de vols en raison de l'immobilisation du 737 MAX de Boeing. * SOUTHWEST AIRLINES a fait état jeudi d'une baisse de 21% de son bénéfice trimestriel en raison des coûts liés à l'immobilisation du Boeing 737 MAX et a averti qu'il prolongerait probablement les annulations de vols au-delà de juin. Le titre cède 1,3% en avant-Bourse. * FORD a annoncé mercredi que ses résultats du quatrième trimestre seraient pénalisés par une charge d'environ 2,2 milliards de dollars (1,98 milliard d'euros) liée à l'augmentation des contributions aux régimes de retraite de ses salariés. * AMAZON a déclaré mercredi avoir officiellement demandé à la justice de suspendre l'attribution à MICROSOFT d'un contrat dans le "cloud computing" (informatique dématérialisée) de 10 milliards de dollars (9,0 milliards d'euros) attribué par le département américain de la Défense. * PG&E - Le producteur californien d'électricité a annoncé mercredi qu'il avait trouvé un accord avec les créanciers sur un plan de restructuration de sa dette. Le titre gagne 7% en avant-Bourse. * TRAVELERS - L'assureur a publié jeudi une hausse de 40,6% de son bénéfice trimestriel grâce à la croissance de ses primes. Le titre cède toutefois 2% en avant-Bourse. * VF CORP a revu en baisse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice après avoir publié des ventes trimestriels inférieures aux attentes à cause de la faible demande pour sa marque Timberland. L'action recule d'environ 5% en avant-Bourse. * WESTERN DIGITAL, MICRON - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" sur les deux producteurs de semi-conducteurs. * TESLA - UBS reprend la couverture du titre à "vendre" tout en relevant son objectif de cours à 410 dollars contre 160 dollars. * GE gagne 3% en avant-Bourse après le relèvement de conseil de Morgan Stanley à "surpondérer". * L BRANDS gagne 4% en avant-Bourse après le relèvement de conseil de Barclays à "surpondérer". * INTEL doit publier ses résultats trimestriels après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.