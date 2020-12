Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 07/12/2020 à 14:28









LYFT À SUIVRE À WALL STREET PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street : * CISCO SYSTEMS a annoncé lundi le rachat de l'éditeur de logiciels britannique IMImobile pour environ 730 millions de dollars (603 millions d'euros). * UNITED AIRLINES a présenté vendredi soir un projet d'augmentation de capital par émission de bons de souscription visant à prévenir une offre de rachat hostile afin de préserver les quelque 8,2 milliards de dollars d'avantages fiscaux dont elle bénéficie pour l'instant mais qu'elle perdrait en cas de changement de contrôle du capital. * LYFT - Piper Sandler a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". (Marc Angrand)

