Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Vivendi, Vinci, Bolloré ...

(Crédits photo : Flickr - L. Grassin ) (Actualisé avec Handelsbanken, Telenor, William Hill et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 21 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence suggèrent une ouverture en légère hausse : * VIVENDI VIV.PA , qui a fait état mardi d'une croissance inattendue de 0,7% à changes constants de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, a annoncé son intention d'introduire sa division musicale Universal Music Group (UMG)en Bourse en 2022. * VINCI SGEF.PA a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse de près de 12% au titre des neuf premiers mois de l'année, à 30,8 milliards d'euros, confirmant la baisse "significative" de ses résultats annoncée pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement. * ASTRAZENECA AZN.L pourrait reprendre les essais cliniques sur son vaccin contre le COVID-19 aux Etats-Unis dès cette semaine, la Food and Drug Administration ayant terminé son examen relatif à une maladie contractée par un participant, a appris Reuters auprès de quatre sources. * NESTLÉ NESN.S a relevé mercredi à environ 3% sa prévision de croissance organique en 2020 après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs au consensus, portés par une forte demande pour ses aliments pour animaux et ses produits de santé. * ERICSSON ERICb.ST a publié mercredi un bénéfice trimestriel courant supérieur aux prévisions des analystes et s'est déclaré plus confiant sur ses chances d'atteindre ses objectifs financiers annuels. * IBERDROLA IBE.MC - Avangrid AGR.N , la filiale américaine du spécialiste espagnol des énergies renouvelables, a accepté de racheter l'américain PNM Resources PNM.N pour environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros). * BOLLORÉ BOLL.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au T3 en baisse de 3% à 5,915 milliards d'euros. * EIFFAGE FOUG.PA a fait état d'un chiffre d'affaires annuel APRR hors construction de 1,658 milliard d'euros au 30 septembre, en recul de 16,5%, reflétant la baisse du trafic sur la période. * HANDELSBANKEN SHBa.ST a publié mercredi un bénéfice net trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par des coûts liés à sa restructuration, mais son portefeuille de créances continue de bien résister aux effets de la crise sanitaire. * TELENOR TEL.OL a relevé mercredi sa prévision de bénéfice annuel après avoir posté un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à la réduction de ses coûts. * ALSTOM ALSO.PA a annoncé la signature d'une lettre d'intention pour la construction d'un métro aérien à Bagdad. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a engagé des discussions préliminaires avec des acheteurs potentiels de la marque de motos Ducati afin d'évaluer leur intérêt, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. * ATLANTIA ATL.MI - Le groupe italien a annoncé mardi qu'il prolongeait jusqu'au 27 octobre ses discussions avec le consortium emmené par la Caisse italienne des dépôts en vue d'une reprise de sa participation dans sa filiale d'autoroutes. * AKZO NOBEL AKZO.AS a publié mercredi un résultat d'exploitation ajusté en hausse de 18% et supérieur aux attentes, porté par la reprise de ses ventes après une chute liée à la crise sanitaire. * RANDSTAD RAND.AS a fait état mercredi d'un Ebitda supérieur aux attentes au T3 en soulignant une reprise de l'activité dans la plupart des régions et un élan positif observé sur les premières semaines d'octobre. * TELIA TELIA.ST a publié mercredi un Ebitda ajusté au T3 supérieur aux attentes du marché grâce à la réduction de ses coûts. * WILLIAM HILL WMH.L a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en baisse et prévenu que les nouvelles mesures de restriction prises face à la résurgence des contaminations au COVID-19 pourraient avoir un impact sur son bénéfice. * RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ GDSF.PA a publié mardi un bénéfice d'exploitation annuel en hausse de 17,7% à 184,7 millions d'euros. * SOMFY DAMA.PA a relevé ses prévisions de résultats annuels après une hausse de 2,3% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année. * CARMAT ALCAR.PA a annoncé avoir obtenu le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et du Comité de Protection des Personnes (CPP) Ouest III de réaliser des implantations de son dispositif dans le cadre de l'étude PIVOT en France. (Le communiqué: ) * THALES TCFP.A - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 90 euros. LE POINT sur les changements de recommandation à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

