Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Veolia, Sanofi, Natixis ...

(Crédits photo : crédit veolia - ) (Actualisé avec Philips) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 31 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * VEOLIA VIE.PA , SUEZ SEVI.PA , ENGIE ENGIE.PA - Veolia a annoncé dimanche avoir proposé à Engie de lui racheter 29,9% de Suez pour un prix qu'il estime à environ 2,9 milliards d'euros, avant une possible offre sur le solde du capital de son concurrent si sa proposition, destinée à créer un "champion français" du traitement des déchets et de l'eau pour le monde post-coronavirus, est acceptée. * SANOFI SASY.PA - La confiance du groupe dans ses candidats vaccins contre le coronavirus a augmenté cet été, a déclaré à Reuters le directeur général du groupe pharmaceutique. * NATIXIS CNAT.PA a déclaré vendredi soutenir la décision de sa filiale H2O Asset Management de suspendre pour quatre semaines huit de ses fonds, en précisant qu'elle n'aurait pas d'impact sur ses comptes. * DASSAULT AVIATION AVMD.PA - La France discute avec Dassault Aviation d'un éventuel ajustement du calendrier de la commande de 30 nouveaux avions Rafale alors que l'avionneur doit faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité. * SOLOCAL LOCAL.PA a annoncé lundi le départ de son directeur général, Eric Boustouller, le 4 octobre et son remplacement par le président du conseil d'administration Pierre Danon. Le groupe indique que cette décision s'inscrit dans la continuité des discussions menées avec les créanciers dans le cadre du plan de renforcement de sa structure financière. * NESTLÉ NESN.S a annoncé lundi le rachat de l'entreprise biopharmaceutique Aimmune Therapeutics AIMT.O , qui commercialise un traitement de l'allergie à l'arachide chez l'enfant, dont il détient déjà 25,6% du capital. * PHILIPS PHG.AS a déclaré lundi que le département américain de la Santé avait annulé la majeure partie d'une commande de 43.000 ventilateurs d'hôpitaux, amenant le fabricant néerlandais d'équipements électriques à réduire son objectif de bénéfice pour 2020. * ASTRAZENECA AZN.L a déclaré que son traitement du diabète Farxiga améliorait les chances de survie des patients souffrant de maladies rénales. * ARYZTA ARYN.S - Le fonds Elliott envisage une offre d'achat sur le groupe suisse de boulangerie industrielle en difficulté, a rapporté vendredi Bloomberg. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

