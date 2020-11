Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Unibail-Rodamco-Westfield, Sanofi, Lagardère ... Reuters • 02/11/2020 à 09:23









(Crédits photo : Flickr - L. Grassin ) PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a publié dimanche des résultats en baisse sur les neuf premiers mois de l'année et prévenu que le retour au confinement dans une partie de l'Europe pourrait peser sur son activité et ses finances au quatrième trimestre. * SANOFI va acquérir KIADIS PHARMA pour environ 308 millions d'euros, annoncent les deux groupes lundi dans un communiqué. * LAGARDERE a annoncé lundi avoir finalisé la cession de Lagardère Studios à Mediawan. * AIR FRANCE-KLM - Le gouvernement néerlandais a décidé samedi de suspendre son plan d'aide à KLM, la branche nationale du groupe, après le refus par les pilotes de la compagnie d'un gel de leurs salaires jusqu'en 2025. * RYANAIR a accusé une perte de 197 millions d'euros sur le premier semestre de son exercice, la première en plus de dix ans, après avoir vu son trafic chuter de 80% sur la période en raison de la pandémie de coronavirus. Le transporteur a prévenu que la perte au second semestre serait encore plus importante. * RENAULT et PSA pourraient réagir à l'annonce d'une chute de près de 10% du marché automobile français en octobre, qui porte à 26,91% le recul des ventes de voitures depuis le début de l'année. * VOLVO a annoncé lundi avoir signé un accord avec Daimler Truck pour la création d'une coentreprise dans le domaine des piles à combustible. * ASTRAZENECA - L'autorité britannique de régulation de la santé a entamé un examen accéléré du candidat vaccin contre le coronavirus élaboré par AstraZeneca, a annoncé dimanche le groupe pharmaceutique britannique. * NEXI est en négociations en vue du rachat de son concurrent nordique Nets, contrôlé par le groupe américain de capital-investissement Hellman & Friedman, pour environ 10 milliards de dollars (8,5 milliards d'euros) payables en actions, a-t-on appris de quatre sources proches du dossier. * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - La banque, contrôlée par l'Etat italien, réunit son conseil d'administration ce lundi et selon plusieurs sources proches du dossier, elle étudie plusieurs options pour renforcer son bilan afin de faire face à l'augmentation du coût du risque et à ceux engendrés par l'assainissement de son portefeuille de créances. * OCADO, qui a annoncé lundi plusieurs acquisitions, a aussi dit continuer à observer une demande élevée alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers le commerce en ligne. Le distributeur en ligne britannique a dit s'attendre à ce que son Ebitda annuel atteigne 60 millions de livres, contre une précédente prévision de 40 millions. (Marc Angrand et Blandine Hénault)

