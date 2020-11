Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Unibail-Rodamco-Westfield, Saint-Gobain, Worldline ... Reuters • 10/11/2020 à 09:00









(Crédits photo : Saint Gobain presse - ) PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Les actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield ont rejeté le projet de résolution en vue d'une augmentation de capital souhaitée par la direction, a annoncé mardi le groupe d'immobilier commercial à l'issue d'une assemblée générale. * SAINT-GOBAIN a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec le fonds allemand Mutares en vue de lui céder Lapeyre, chaîne de magasins d'aménagement de la maison en France. * WORLDLINE détient 93,91% du capital d'INGENICO à l'issue de son offre, qui avait été rouverte fin octobre, a annoncé l'Autorité des marchés financiers dans un avis publié lundi. * NEOEN a publié lundi un chiffre d'affaires consolidé de 66,9 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1% par rapport à la même période il y a un an et a confirmé son objectif d'Ebitda pour 2020. * ROTHSCHILD & CO a publié lundi des revenus du troisième trimestre en hausse de 6% à 403,7 millions d'euros mais en repli de 3% à 1,24 milliard d'euros pour les neuf premiers mois de l'année. * BAYER a fait des progrès significatifs vers un accord avec des dizaines de milliers de plaignants accusant son herbicide Roundup d'être à l'origine de cancers, a déclaré lundi un médiateur nommé par la justice. * NORWEGIAN AIR - La compagnie aérienne norvégienne durement frappée par la crise sanitaire a déclaré mardi qu'elle serait à court de trésorerie au premier trimestre 2021 si elle ne parvenait pas à obtenir des financements supplémentaires. * ERICSSON a annoncé lundi viser une marge opérationnelle hors coûts de restructuration comprise entre 15% et 18% au-delà de 2022. * NORDEX, fabricant allemand d'éoliennes, a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires 2020 en hausse d'un tiers à 4,4 milliards d'euros. * DEUTSCHE POST a annoncé mardi se préparer à gérer la hausse du commerce en ligne pour les fêtes de fin d'année, dont dépendra sa capacité à atteindre le haut de la fourchette de ses prévisions. * SIEMENS ENERGY a annoncé mardi qu'il ne participerait plus à des appels d'offres pour des centrales à charbon. * SGS a annoncé mardi le rachat d'une division du spécialiste des services pour diagnostics médicaux SYNLAB pour environ 550 millions d'euros. * ICADE - Goldman Sachs relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre". (Service Marchés)

