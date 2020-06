Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Teleperformance, Orange, Nestlé ... Reuters • 12/06/2020 à 09:11









NESTLÉ EST À SUIVRE À LA BOURSE DE ZURICH PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en baisse : * TELEPERFORMANCE va remplacer SODEXO dans le CAC 40 à compter du lundi 22 juin, a annoncé Euronext. L'examen trimestriel mené par l'opérateur boursier se solde également par des changements pour l'indice large parisien SBF 120 avec les entrées d'ALBIOMA, NEOEN et ROBERTET au détriment d'EUROPCAR MOBILITY, QUADIENT et VERALLIA. * ORANGE, BOUYGUES, ALTICE EUROPE, ILIAD - Les enchères pour l'attribution des fréquences de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) en France, décalées pour cause de coronavirus, auront lieu entre le 20 et 30 septembre, à une date qui reste à fixer, a déclaré jeudi le président de l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms. * NESTLÉ a annoncé jeudi un recentrage de ses activités d'eaux en bouteilles qui pourrait le conduire à céder la majorité de ses activités sur ce marché en Amérique du Nord à l'exclusion de ses marques internationales comme Perrier ou San Pellegrino. * MONCLER a annoncé la signature d'un accord de licence avec INTERPARFUMS en vue du lancement de parfums et de produits dérivés. Le groupe italien a précisé que ses ventes avaient moins souffert depuis le début du deuxième trimestre qu'au premier mais que la situation restait très incertaine et difficile sur de nombreux marchés. * ATLANTIA a fait état jeudi d'une perte trimestrielle en raison des effets de la crise du coronavirus et du contentieux avec le gouvernement italien sur ses concessions autoroutières. * RIO TINTO - Le directeur général du groupe minier, Jean-Sébastien Jacques, s'est excusé vendredi pour la destruction le mois dernier de deux cavernes aborigènes sacrées dans l'ouest de l'Australie et a assuré de sa volonté de coopérer pleinement à l'enquête du gouvernement australien. * TECHNICOLOR a dit jeudi souhaiter avoir la possibilité de demander l'ouverture en France d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. (Marc Angrand et Patrick Vignal)

