Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Suez/Veolia, Renault, Safran ...

SUEZ EST À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SUEZ/VEOLIA - Le projet de rachat par Veolia de l'essentiel de la part d'Engie dans Suez est "aberrant pour Suez et funeste pour la France", estime le directeur général de Suez dans une interview publiée dimanche par le Figaro. * RENAULT a annoncé vendredi la nomination de Nicolas Maure au poste de vice-président exécutif du constructeur avec la charge de superviser "le redressement de la performance et le retour à un niveau satisfaisant de profitablilité d'ici à 2022". * SAFRAN - Olivier Andriès a été nommé vendredi directeur auprès du directeur général du groupe, Philippe Petitcolin, auquel il succédera le 1er janvier prochain, annonce le groupe de technologie présent dans l'aéronautique, l'espace et la défense. * SANOFI - Le futur vaccin anti-COVID 19 de Sanofi devrait se vendre à moins de 10 euros la dose, a déclaré samedi le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, sur France Inter. * ASTRAZENECA - L'Australie s'attend à recevoir en janvier prochain de premiers échantillons d'un potentiel vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca, a déclaré le Premier ministre, Scott Morrison. * ASSOCIATED BRITISH FOODS a dit lundi s'attendre à un bénéfice par action ajusté annuel significativement inférieur à celui de l'an dernier en raison du déclin de son enseigne Primark et de l'impact de la crise du coronavirus sur la demande. * SAINT-GOBAIN - Société générale relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et remonte son objectif de cours à 41 euros contre 35 euros. (Service Marchés)

