Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Suez, Engie, Lagardère ...

(Crédits photo : Flickr - Claude Falguiere ) (Actualisé avec précision sur Suez, Air France-KLM, Maersk) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 1er septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SUEZ a rejeté lundi soir l'offre de VEOLIA de rachat de l'essentiel de la participation d'ENGIE à son capital, en réaffirmant la pertinence de sa stratégie d'indépendance. Selon BFM Business, qui cite une source proche du dossier, Engie estime qu'un prix de 17 euros par action Suez serait "un bon prix". * LAGARDÈRE - Le conseil de surveillance de Lagardère a rejeté la demande de convocation d'une assemblée générale exceptionnelle émanant d'Amber Capital et de VIVENDI, a annoncé lundi soir le groupe dans un communiqué. Vivendi a réagi mardi a annonçant qu'il allait saisir avec Amber Capital le tribunal de commerce de Paris d'une demande de convocation d'une assemblée générale. * SANOFI a annoncé mardi l'échec d'un essai clinique visant à évaluer l'efficacité du Kevzara dans le traitement de formes sévères ou critiques de COVID-19. * AIR FRANCE-KLM a annoncé mardi le remboursement d'un emprunt obligataire perpétuel de 600 millions d'euros émis en 2015. * UBISOFT a annoncé lundi la nomination de Virginie Haas, actuellement membre de son conseil d'administration, au poste d'"Executive Director, Chief studios Operating Officer", en remplacement de Christine Burgess-Quémard, qui prendra sa retraite d'ici la fin de l'année. (Le communiqué: ) * VERALLIA a annoncé lundi soir la démission pour raisons personnelles de son directeur financier, Didier Fontaine, qui sera effective le 31 octobre après la présentation des résultats du troisième trimestre. * ROCHE a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration, l'autorité de santé américaine, pour ses systèmes de tests qualitatifs Cobas destinés à confirmer le diagnostic du VIH, a déclaré mardi la société pharmaceutique suisse. * ASTRAZENECA a indiqué lundi avoir commencé à recruter 30.000 participants âgés de plus de 18 ans pour son essai clinique de phase 3 de son vaccin contre le COVID-19. Le groupe pharmaceutique a par ailleurs publié dimanche des résultats d'essais de Farxiga dans le traitement de la maladie rénale chronique (MRC) montrant une nette augmentation du taux de survie des patients. * NOVARTIS a annoncé mardi de nouveaux objectifs de développement durable, notamment l'amélioration de l'accès à ses médicaments ainsi que l'objectif de rendre sa chaîne d'approvisionnement neutre en carbone d'ici 2030. * MAERSK MAERSKb.CO - Le groupe danois de transport maritime se prépare à annoncer une importante réorganisation incluant des suppressions de postes, montre un message aux salariés que Reuters a pu lire. Maersk s'est refusé à tout commentaire. * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Le gouvernement italien est sur le point d'approuver un projet de cession de la participation de 68% de l'Etat au capital de la banque, qui s'accompagnerait d'un apport en fonds propres d'environ un milliard d'euros, a-t-on appris lundi de source gouvernementale. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Blandine Hénault et Marc Angrand)

