Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : STMicro, Pernod Ricard, Publicis ...

(Crédits photo : Flickr - Stmicroelectronics ) (Actualisé avec précisions sur Pernod Ricard, Worldline, Seb et Unilever, annonce Genfit) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 23 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * STMICROELECTRONICS STM.PA STM.MI STM.BN - Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2020, estimant que sa croissance sera tirée par l'amélioration des conditions de marché, de nouveaux produits et les programmes engagés auprès des clients. * PERNOD RICARD PERP.PA a révisé en hausse jeudi sa prévision de résultat opérationnel courant annuel en raison d'une activité récente plus résistante que prévu face à la crise du coronavirus, notamment dans les ventes pour la consommation à domicile aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest. * PUBLICIS PUBP.PA , troisième groupe publicitaire mondial, a fait état jeudi de résultats semestriels moins mauvais que ce que redoutaient les marchés, à la faveur notamment d'un recul moins marqué que prévu de son activité dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19. * ELIOR ELIOR.PA a fait état d'un chiffre d'affaires sur neuf mois en baisse de 19,3% en raison de l'impact de l'épidémie, en particulier sur le troisième trimestre (-46,4%), et prévoit dorénavant un impact sur l'Ebita ajusté de la perte de chiffre d'affaires sur l'année inférieur à 30%. * DASSAULT SYSTEMES DAST.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires total (IFRS) en hausse de 1,07 milliard d'euros au deuxième trimestre et a réaffirmé ses objectifs annuels. * INGENICO INGC.PA a déclaré mercredi tabler sur un retour à la normale de son activité à la fin de l'année, après avoir accusé une baisse organique de 18% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison de la crise du coronavirus. * UBISOFT UBIP.PA a dit mercredi avoir réalisé une performance supérieure à ses attentes en termes de revenus au premier trimestre de son exercice 2020-2021, le groupe ayant notamment enregistré un nombre record de joueurs. * PLASTIC OMNIUM PLOF.PA a annoncé jeudi un Ebitda de 171 millions d'euros au premier semestre et un résultat net négatif de 404 millions d'euros après une dépréciation d'actifs de 267 millions d'euros. * GETLINK GETP.PA a retiré jeudi ses objectifs à moyen terme et revu nettement à la baisse ses perspectives pour 2020 en raison des conséquences des mesures de confinement liées au nouveau coronavirus sur son activité de transport de passagers et de camions. * WORLDLINE WLN.PA a confirmé jeudi tabler sur une reprise progressive de l'activité d'ici la fin de l'année et a dit être en ligne avec son calendrier concernant le rachat d'Ingenico INGC.PA . * SCOR SCOR.PA a annoncé jeudi que le coût total estimé de la pandémie liée au coronavirus dans ses comptes du deuxième trimestre atteignait 456 millions d'euros alors que le réassureur doit faire face aux conséquences de cette crise sanitaire sur ses clients. * SOITEC SOIT.PA a confirmé mercredi ses objectifs annuels malgré la baisse de 4,9% de son chiffre d'affaires à 119,4 millions d'euros au premier trimestre de son exercice fiscal 2020-2021. * GENFIT GNFT.PA a annoncé mercredi l'arrêt de son essai clinique de Phase 3 RESOLVE-IT évaluant elafibranor chez les adultes atteints de la NASH, une maladie du foie, en raison de la trop faible probabilité d'obtenir des résultats suffisants pour l'approbation réglementaire du traitement aux États-Unis et en Europe. (Le communiqué: https://bit.ly/3jvKyJP) * UNILEVER ULVR.L UNA.AS a fait état d'une baisse moins marquée qu'attendu de son chiffre d'affaires trimestriel, la forte croissance de son activité en Amérique du Nord ayant compensé les effets du confinement. * DAIMLER DAIGn.DE a fait état d'une perte moins importante que prévu au titre du deuxième trimestre à 1,68 milliard d'euros et dit prévoir un bénéfice avant intérêts et taxes (Ebit) annuel inférieur à celui de 2019. * ROCHE ROG.S maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'année malgré la baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice du premier semestre, impacté par la pandémie liée au coronavirus et la hausse du franc suisse, a annoncé jeudi le groupe pharmaceutique. Le titre perd 1,8% en avant-Bourse. * SWISS RE SRENH.S - La réassureur suisse a dit mercredi s'attendre à une perte nette de 1,1 milliard de dollars au premier semestre après avoir passé des provisions de 2,5 milliards de dollars en lien avec le coronavirus. Le titre perd 1,8% en avant-Bourse. * SALZGITTER SZGG.DE - Le groupe sidérurgique allemand a déclaré mercredi que le faible taux d'utilisation des capacités en raison de la pandémie avait entraîné une perte avant impôts de 127,8 millions d'euros au premier semestre. * La Banque Postale LAPSTE.UL a annoncé mercredi le départ de son président Rémy Weber, évoquant "des divergences de vue" sur la gouvernance de CNP ASSURANCES CNPP.PA dont elle a pris le contrôle. * IPSOS ISOS.PA a publié mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 13% au premier semestre à 786 millions d'euros et en recul de 25,8% sur le seul deuxième trimestre, très fortement impacté par la pandémie. * ORANGE ORAN.PA a conclu un accord avec EUTELSAT ETL.PA pour fournir du très haut débit par satellite partout en France à partir de janvier 2021. * SEB SEBF.PA , le spécialiste français du petit-électroménager, a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce à une demande soutenue dans plusieurs régions dont l'Europe et la Chine. * MAUREL ET PROM MAUP.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires consolidé de 142 millions de dollars au premier semestre et prévoit des dépréciations d'actifs de l'ordre de 460 millions de dollars à 500 millions de dollars sur le périmètre consolidé pour le premier semestre 2020. * CREDIT AGRICOLE CAGR.PA - Berenberg relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre". * ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Berenberg entame le suivi à l'achat avec un objectif de 150 euros. * ELIS ELIS.PA - HSBC relève sa recommandation à l'achat contre conserver. 