Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Société Générale, Airbus, Accor ... Reuters • 30/04/2020 à 10:15









(Crédits photo : Pexels - ) (Actualisé avec Airbus, Lagardère, Banco Sabadell et Shell) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 30 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture en nette hausse : * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a annoncé jeudi une perte nette de 326 millions d'euros au premier trimestre en raison du plongeon des marchés financiers lié à la crise du nouveau coronavirus. * AIRBUS AIR.PA discute régulièrement avec l'Etat du soutien à la filière aéronautique dans son ensemble mais n'a pas besoin de liquidités, a déclaré jeudi le président du groupe, Guillaume Faury. * ORANGE ORAN.PA a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son indicateur clé de rentabilité au premier trimestre, porté par une solide croissance en Afrique et au Moyen-Orient, la crise du coronavirus n'ayant eu qu'un impact limité sur son activité. * AMUNDI AMUN.PA a fait état jeudi d'une chute de plus de 7% de ses encours sous gestion sur le premier trimestre en raison du plongeon des marchés sur fonds de crise liée au nouveau coronavirus mais reste confiant dans sa capacité à dégager de solides résultats pour 2020. * SUEZ SEVI.PA a fait état jeudi d'une recul de l'Ebitda au T1 et a fait savoir que toutes ses activités étaient impactées par la crise du coronavirus. * ACCOR ACCP.PA - AccorInvest, la filiale immobilière du groupe hôtelier, discute avec plusieurs banques françaises d'un prêt garanti par l'Etat d'environ 400 millions à 500 millions d'euros, rapporte jeudi BFM Business. * LAGARDERE LAGA.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au T1 à 1,36 milliard d'euros contre 1,52 milliard un an plus tôt et a dit mettre en oeuvre des actions correctrices fortes pour limiter les effets de la crise. * LAFARGEHOLCIM LHN.S a fait état jeudi d'une baisse de ses ventes et de son bénéfice au premier trimestre liée à l'impact de la pandémie de coronavirus et le groupe a prévenu que le pire restait à venir. * RENAULT RENA.PA - La Commission européenne a annoncé mercredi approuver l'octroi à Renault de la garantie de l'Etat français sur cinq milliards d'euros de prêts afin d'atténuer l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. * BASF BASFn.DE a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation en baisse de 6% au premier trimestre, en raison de la pandémie de coronavirus qui a entraîné un recul de la demande de produits pétrochimiques de base. * CAIXABANK CABK.MC a accusé une chute de 83,2% de son résultat net au premier trimestre en raison de provisions de 400 millions d'euros destinées à couvrir les risques liés à la pandémie de coronavirus. * BANCO SABADELL SABE.MC a annoncé jeudi un bénéfice net trimestriel réduit de près des deux tiers en raisons de prévision pour défaut de paiements et a suspendu ses prévisions annuelles. * ROYAL DUTCH SHELL RDSa.L a réduit jeudi son dividende pour la première fois depuis 80 ans, après une forte baisse des bénéfices due à la crise du coronavirus qui a entraîné un effondrement de la demande mondiale de pétrole. * SAFRAN SAF.PA a publié mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 8,8% à données comparables au premier trimestre à 5,38 milliards d'euros, conséquence de l'impact de la pandémie de coronavirus sur les activités du constructeur français de moteurs et d'éléments d'intérieur pour l'aéronautique. * MICHELIN MICP.PA a fait état mercredi d'une chute de 8,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à cause de la dégringolade des volumes provoquée en mars par l'épidémie de coronavirus et annoncé plusieurs mesures pour encaisser le choc sur l'année. * TF1 TFFP.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 10,8% à 494 millions d'euros lié à un recul de la publicité dans le contexte de la crise du coronavirus et anticipe un deuxième trimestre "très fortement impacté" par la crise actuelle. * CARLSBERG CARLb.CO a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en recul de 7% au T1 et a dit s'attendre à un nouveau repli au T2, les ventes de bière dans les supermachés ne compensant pas les pertes liées à la fermeture des bars et des restaurants. * WENDEL MWDP.PA a fait état jeudi d'un CA consolidé en baisse de 2,5% au T1 et a dit attendre davantage de clarté sur l'environnement pour se prononcer sur le versement d'un dividende. * IMERYS IMTP.PA prévoit un deuxième trimestre difficile après avoir enregistré un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 7,5 % à périmètre et taux de change constants à 1,029 milliard d'euros avec un impact négatif de 34 millions d'euros (-3,3 %) lié au coronavirus. * KORIAN KORI.PA , numéro un européen des maisons des retraites et gérant de nombreux Ehpad en France, a annoncé mercredi qu'il retirait sa proposition de versement d'un dividende à ses actionnaires au titre de l'exercice 2019. * IAG ICAG.L - British Airways, qui appartient au groupe IAG, réfléchit à une vaste réorganisation de ses équipes de personnel navigant qui devrait aboutir à une forte réduction de leurs effectifs, montre une note interne diffusée mercredi. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.