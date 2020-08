Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : Sanofi, Total, LVMH ... Reuters • 17/08/2020 à 08:45









TOTAL À SUIVRE À PARIS PARIS (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère baisse : * SANOFI a annoncé lundi dans un communiqué qu'il allait acquérir PRINCIPIA BIOPHARMA, entreprise américain spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies auto-immunes et allergiques. * TOTAL a annoncé lundi avoir décidé d'investir avec ses partenaires afin de lancer la troisième phase du projet Mero (bloc de Libra), situé en eaux profondes à 180 kilomètres des côtes de Rio de Janeiro, dans la zone prolifique du pré-sel brésilien du bassin de Santos. * OSE IMMUNOTHERAPEUTICS a annoncé lundi des résultats précliniques positifs de Covepit, son vaccin multi-cibles contre la COVID-19. * TESCO, première chaîne de supermarchés en Grande-Bretagne, va proposer la livraison gratuite à ses clients "premium" face à l'incursion d'Amazon sur le marché britannique de l'épicerie en ligne, a rapporté dimanche le Telegraph. * LVMH - Jefferies relève sa recommandation à l'achat contre "conserver" et son objectif de cours à 455 euros contre 380 euros. * PERNOD RICARD - Barclays relève sa recommandation à "surperformance" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 174 euros contre 138 euros. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

